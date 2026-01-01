Зачинилася і не могла підвестися: у Луцьку медики та рятувальники через балкон дісталися до жінки

На Волині врятували літню жінку, яка зачинилася у квартирі та через погане самопочуття не могла впустити до себе медиків.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Увечері, 13 липня, надійшло повідомлення від чоловіка, який не міг зв’язатися зі своєю бабусею. Жінка тривалий час не відповідала на дзвінки, а двері до її квартири були зачинені зсередини.На місце одразу прибули патрульні та рятувальники. За допомогою спеціального обладнання надзвичайники потрапили до помешкання через балкон.У квартирі виявили жінку, яка не могла самостійно підвестися. Медики оглянули її та ушпиталили."У подібних ситуаціях від швидкості прибуття екстрених служб може залежати людське життя. Тому закликаємо не лише водіїв, а й пішоходів бути уважними та надавати перевагу спецтранспорту. Адже за кожним увімкненим проблисковим маячком — людина, яка чекає на допомогу", - йдеться у дописі на сторінці рятувальників.