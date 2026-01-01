Зачинилася і не могла підвестися: у Луцьку медики та рятувальники через балкон дісталися до жінки

Зачинилася і не могла підвестися: у Луцьку медики та рятувальники через балкон дісталися до жінки
На Волині врятували літню жінку, яка зачинилася у квартирі та через погане самопочуття не могла впустити до себе медиків.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Увечері, 13 липня, надійшло повідомлення від чоловіка, який не міг зв’язатися зі своєю бабусею. Жінка тривалий час не відповідала на дзвінки, а двері до її квартири були зачинені зсередини.

На місце одразу прибули патрульні та рятувальники. За допомогою спеціального обладнання надзвичайники потрапили до помешкання через балкон.

У квартирі виявили жінку, яка не могла самостійно підвестися. Медики оглянули її та ушпиталили.



"У подібних ситуаціях від швидкості прибуття екстрених служб може залежати людське життя. Тому закликаємо не лише водіїв, а й пішоходів бути уважними та надавати перевагу спецтранспорту. Адже за кожним увімкненим проблисковим маячком — людина, яка чекає на допомогу", - йдеться у дописі на сторінці рятувальників.

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Теги: порятунок, Луцьк, ДСНС, медики
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