На Волині розпочалися ексгумаційні роботи
Сьогодні, 19:00
У Волинській області розпочалися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла археологиня спеціалізованої установи "Волинські старожитності" Аліна Харламова.
"Ми розпочинаємо проведення ексгумації з локації "Воля Островецька-1", де розміщена братська могила. Територію, де ми працюватимемо, перевірили сапери - небезпечних предметів не виявили", - зазначила Харламова.
З української сторони ексгумаційні роботи проводить команда спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Фаховий нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівців пошукової роботи КП ЛОР "Доля".
"Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосуємо траншейний метод - працюватимемо з допомогою важкої техніки та бурів, залежно від особливостей місцевості. За попередніми даними, пошукові і ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня", - додала Харламова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла археологиня спеціалізованої установи "Волинські старожитності" Аліна Харламова.
"Ми розпочинаємо проведення ексгумації з локації "Воля Островецька-1", де розміщена братська могила. Територію, де ми працюватимемо, перевірили сапери - небезпечних предметів не виявили", - зазначила Харламова.
З української сторони ексгумаційні роботи проводить команда спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Фаховий нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівців пошукової роботи КП ЛОР "Доля".
"Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосуємо траншейний метод - працюватимемо з допомогою важкої техніки та бурів, залежно від особливостей місцевості. За попередніми даними, пошукові і ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня", - додала Харламова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 15 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині розпочалися ексгумаційні роботи
Сьогодні, 19:00
Сметанін йде з посади гендиректора Укроборонпрому
Сьогодні, 18:07
Рада відправила у відставку уряд Свириденко
Сьогодні, 17:09