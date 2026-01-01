На Волині розпочалися ексгумаційні роботи





Про це кореспонденту Аліна Харламова.



"Ми розпочинаємо проведення ексгумації з локації "Воля Островецька-1", де розміщена братська могила. Територію, де ми працюватимемо, перевірили сапери - небезпечних предметів не виявили", - зазначила Харламова.



З української сторони ексгумаційні роботи проводить команда спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Фаховий нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівців пошукової роботи КП ЛОР "Доля".



"Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосуємо траншейний метод - працюватимемо з допомогою важкої техніки та бурів, залежно від особливостей місцевості. За попередніми даними, пошукові і ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня", - додала Харламова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області розпочалися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.Про це кореспонденту Укрінформу розповіла археологиня спеціалізованої установи "Волинські старожитності""Ми розпочинаємо проведення ексгумації з локації "Воля Островецька-1", де розміщена братська могила. Територію, де ми працюватимемо, перевірили сапери - небезпечних предметів не виявили", - зазначила Харламова.З української сторони ексгумаційні роботи проводить команда спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Фаховий нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівців пошукової роботи КП ЛОР "Доля"."Паралельно з ексгумацією триватимуть пошукові роботи на території обох сіл. Застосуємо траншейний метод - працюватимемо з допомогою важкої техніки та бурів, залежно від особливостей місцевості. За попередніми даними, пошукові і ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня", - додала Харламова.

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