Рада підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно в Україні





Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пише



Законопроєкт №15294 набрав 231 голос із 226 необхідних. Ще 8 депутатів проголосували проти, троє утрималися, а 55 не голосували зовсім.



Ще 28 травня депутати Верховної Ради не підтримали законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно — не вистачило менш ніж 20 голосів. Після провалу парламентом голосування до Верховної Ради внесли новий проєкт закону, який декриміналізує порнографію — №15294.



Законопроєкт №15294 значно посилює відповідальність за злочини проти дітей, зокрема за виготовлення та поширення дитячої порнографії. За такі злочини проти дітей пропонують карати позбавленням волі на строк до 15 років.



Також проєкт закону дублює норми про декриміналізацію дорослого контенту з попереднього законопроєкту, який не підтримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порно та посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пише Громадське Законопроєкт №15294 набрав 231 голос із 226 необхідних. Ще 8 депутатів проголосували проти, троє утрималися, а 55 не голосували зовсім.Ще 28 травня депутати Верховної Ради не підтримали законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно — не вистачило менш ніж 20 голосів. Після провалу парламентом голосування до Верховної Ради внесли новий проєкт закону, який декриміналізує порнографію — №15294.Законопроєкт №15294 значно посилює відповідальність за злочини проти дітей, зокрема за виготовлення та поширення дитячої порнографії. За такі злочини проти дітей пропонують карати позбавленням волі на строк до 15 років.Також проєкт закону дублює норми про декриміналізацію дорослого контенту з попереднього законопроєкту, який не підтримали.

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