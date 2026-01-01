Комунальники працювали до півночі: після сильної зливи у Луцьку затопило вулиці





Мережі регулярно прочищають і промивають майже щодня, переконують у ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Втім, під час сильних дощів система не здатна пропустити таку кількість води, пояснив Назарій Івасечко.



«Якщо вона не справляється від такої кількості опадів, то справа саме в інтенсивності дощу», — каже посадовець.



Під час негоди 13 липня, у місті працювали чотири бригади, які розчищали зливову каналізацію та допомагали відводити воду.



Комунальники працювали до півночі, а вже вранці знову повернулися на об’єкти.



Найбільш проблемними залишаються вулиця Карпенка-Карого (під мостом), район міської лікарні на просп. Відродження та вул. Володимира Івасюка (раніше — Даньшина). Там підтоплення трапляються регулярно.



Крім того, під час зливи безперервно працювали каналізаційні насосні станції на Відродження та Володимира Івасюка, однак і вони не змогли повністю впоратися з великим обсягом води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після сильної зливи у Луцьку затопило декілька вулиць. Місцева зливова каналізація не впоралась з інтенсивністю дощу.Мережі регулярно прочищають і промивають майже щодня, переконують у ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Втім, під час сильних дощів система не здатна пропустити таку кількість води, пояснив misto.media головний інженер підприємства«Якщо вона не справляється від такої кількості опадів, то справа саме в інтенсивності дощу», — каже посадовець.Під час негоди 13 липня, у місті працювали чотири бригади, які розчищали зливову каналізацію та допомагали відводити воду.Комунальники працювали до півночі, а вже вранці знову повернулися на об’єкти.Найбільш проблемними залишаються вулиця Карпенка-Карого (під мостом), район міської лікарні на просп. Відродження та вул. Володимира Івасюка (раніше — Даньшина). Там підтоплення трапляються регулярно.Крім того, під час зливи безперервно працювали каналізаційні насосні станції на Відродження та Володимира Івасюка, однак і вони не змогли повністю впоратися з великим обсягом води.

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