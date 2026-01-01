Комунальники працювали до півночі: після сильної зливи у Луцьку затопило вулиці
Сьогодні, 15:40
Після сильної зливи у Луцьку затопило декілька вулиць. Місцева зливова каналізація не впоралась з інтенсивністю дощу.
Мережі регулярно прочищають і промивають майже щодня, переконують у ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Втім, під час сильних дощів система не здатна пропустити таку кількість води, пояснив misto.media головний інженер підприємства Назарій Івасечко.
«Якщо вона не справляється від такої кількості опадів, то справа саме в інтенсивності дощу», — каже посадовець.
Під час негоди 13 липня, у місті працювали чотири бригади, які розчищали зливову каналізацію та допомагали відводити воду.
Комунальники працювали до півночі, а вже вранці знову повернулися на об’єкти.
Найбільш проблемними залишаються вулиця Карпенка-Карого (під мостом), район міської лікарні на просп. Відродження та вул. Володимира Івасюка (раніше — Даньшина). Там підтоплення трапляються регулярно.
Крім того, під час зливи безперервно працювали каналізаційні насосні станції на Відродження та Володимира Івасюка, однак і вони не змогли повністю впоратися з великим обсягом води.
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Мережі регулярно прочищають і промивають майже щодня, переконують у ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Втім, під час сильних дощів система не здатна пропустити таку кількість води, пояснив misto.media головний інженер підприємства Назарій Івасечко.
«Якщо вона не справляється від такої кількості опадів, то справа саме в інтенсивності дощу», — каже посадовець.
Під час негоди 13 липня, у місті працювали чотири бригади, які розчищали зливову каналізацію та допомагали відводити воду.
Комунальники працювали до півночі, а вже вранці знову повернулися на об’єкти.
Найбільш проблемними залишаються вулиця Карпенка-Карого (під мостом), район міської лікарні на просп. Відродження та вул. Володимира Івасюка (раніше — Даньшина). Там підтоплення трапляються регулярно.
Крім того, під час зливи безперервно працювали каналізаційні насосні станції на Відродження та Володимира Івасюка, однак і вони не змогли повністю впоратися з великим обсягом води.
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