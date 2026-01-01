Польща більше не передаватиме Україні ракети для Patriot





Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє



На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що у країни "немає великих запасів" цих ракет.



"Ви також помітили галас, спричинений нашим абсолютно непотрібним, відверто шокуючим рішенням передати п’ять протиракетних комплексів "Патріот" у повній згоді з НАТО та американцями. Наразі ми не очікуємо такої передачі", - сказав він.



Попри обмеження у постачанні ракет, очільник польського уряду запевнив у подальшій підтримці Києва.



"Я не схвалюю цю антиукраїнську риторику в Польщі, і доки я буду прем’єр-міністром, Польща братиме активну участь у наданні допомоги Україні у війні з Росією", - підкреслив Туск.



Нагадаємо, у Польщі виникла політична дискусія навколо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Варшава вважає важливим елементом власної протиповітряної оборони.



Віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що уряд нібито передав Києву ці ракети без погодження з парламентом. За його словами, депутати Сейму такого рішення не ухвалювали.



Згодом Дональд Туск підтвердив, що країна дійсно передала Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення захисту від російських повітряних атак.



На тлі критики міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш став на захист цього рішення. Він заявив, що віддає перевагу ситуації, коли польські ракети Patriot збивають російські цілі над Києвом, а не над Варшавою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.Про це заявив прем’єр-міністр Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що у країни "немає великих запасів" цих ракет."Ви також помітили галас, спричинений нашим абсолютно непотрібним, відверто шокуючим рішенням передати п’ять протиракетних комплексів "Патріот" у повній згоді з НАТО та американцями. Наразі ми не очікуємо такої передачі", - сказав він.Попри обмеження у постачанні ракет, очільник польського уряду запевнив у подальшій підтримці Києва."Я не схвалюю цю антиукраїнську риторику в Польщі, і доки я буду прем’єр-міністром, Польща братиме активну участь у наданні допомоги Україні у війні з Росією", - підкреслив Туск.Нагадаємо, у Польщі виникла політична дискусія навколо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Варшава вважає важливим елементом власної протиповітряної оборони.Віцеспікер Сеймузаявив, що уряд нібито передав Києву ці ракети без погодження з парламентом. За його словами, депутати Сейму такого рішення не ухвалювали.Згодомпідтвердив, що країна дійсно передала Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення захисту від російських повітряних атак.На тлі критики міністр оборони Польщістав на захист цього рішення. Він заявив, що віддає перевагу ситуації, коли польські ракети Patriot збивають російські цілі над Києвом, а не над Варшавою.

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