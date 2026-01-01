Росія зможе бити балістикою на відстань 5000 км, - Зеленський





Як повідомляє Володимир Зеленський в інтерв'ю BFMTV.



"Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети, і що вони мають або незабаром матимуть здатність запускати ракети на відстань до 5000 км. Це лише питання часу", - наголосив глава держави.



За словами президента, країна-агресорка має ракети, які можуть уразити будь-яке європейське місто.



"Ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони", - зауважив Зеленський.



Він також розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони - зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем ППО та ПРО. До проєкту залучені вісім європейських країн.



Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитися вже цього року. Вона має стати дешевшою за Patriot і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи.



Нагадаємо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали декларацію про створення Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони.



У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту.



Нещодавно українська компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.



Крім того, компанія презентувала концепцію Freyja як пан'європейського протибалістичного щита, що перебуватиме у спільній власності держав-партнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже незабаром зможе бити балістичними ракетами на відстань до 5000 кілометрів. Москва матиме змогу вразити будь-яке місто Європи.Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український президентв інтерв'ю BFMTV."Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети, і що вони мають або незабаром матимуть здатність запускати ракети на відстань до 5000 км. Це лише питання часу", - наголосив глава держави.За словами президента, країна-агресорка має ракети, які можуть уразити будь-яке європейське місто."Ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони", - зауважив Зеленський.Він також розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони - зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем ППО та ПРО. До проєкту залучені вісім європейських країн.Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитися вже цього року. Вона має стати дешевшою за Patriot і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи.Нагадаємо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали декларацію про створення Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони.У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту.Нещодавно українська компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.Крім того, компанія презентувала концепцію Freyja як пан'європейського протибалістичного щита, що перебуватиме у спільній власності держав-партнерів.

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