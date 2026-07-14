Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до кінця жовтня
Сьогодні, 13:09
Верховна Рада у двадцяте підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.
Про це йдеться у трансляції пленарного засідання парламенту, пише Українська правда.
За проєкт закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"", №15401 проголосували 313 депутатів.
За проєкт закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", № 15402 проголосували 311 народних обранців.
Перед цим президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів.
Згідно з попередніми рішеннями, воєнний стан і мобілізація діють з 4 травня до 2 серпня 2026 року.
Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року.
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Про це йдеться у трансляції пленарного засідання парламенту, пише Українська правда.
За проєкт закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"", №15401 проголосували 313 депутатів.
За проєкт закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", № 15402 проголосували 311 народних обранців.
Перед цим президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів.
Згідно з попередніми рішеннями, воєнний стан і мобілізація діють з 4 травня до 2 серпня 2026 року.
Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року.
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