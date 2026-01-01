У громаді на Волині ввели обмеження на гучну музику





Як розповіла в коментарі Людмила Єрофєєва, зі скаргами та зверненнями жителі громади почали звертатися до селищної ради, поліції та поліцейських офіцерів від початку сезону.



"Почалися скарги, що гучно грає музика: і в телефонному режимі, і підходили люди, і телефонували до Богдана Вікторовича Тимошука (секретар селищної ради — ред.) сім'ї загиблих військових і зниклих безвісти. Поліція постійно їздить туди, тому ще до початку сезону була проведена зустріч із власниками закладів сфери торгівлі", — сказала посадовиця.



Нагадування про режим роботи та заборону на використання зовнішніх акустичних систем, з її слів, результату не дало, тому в Шацькій селищній раді 9 липня виконавчий комітет обговорив та прийняв рішення про єдиний графік роботи для всіх закладів: із 8:00 до 23:00, а також щодо гучної музики.



Виключенням, розповіла посадовиця, є фестивалі та концерти, які проводять з благодійною метою на підтримку ЗСУ за умови погодження з селищною радою.



"Якщо хтось хоче шуму-гаму, то це Світязь. Набережна в такому вигляді, як є, зацікавлює людей. У Пульмо, Мельниках, Шацьку спокійніше. Найбільша проблема — Світязь. Кожне бунгало старається голосніше включити музику, щоб більше зацікавити відвідувачів. У 2023-му була заборона на фонову музику. Зараз — аби музика не виходила за межі закладу", — каже посадовиця.



Людмила Єрофєєва додалаа, що контроль за громадським порядком і виконанням рішення виконкому покладений на поліцейських офіцерів Шацької громади та сектор поліцейської діяльності № 2 (Шацьк) Ковельського райуправління Нацполіції Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді на Волині підприємцям заборонили використовувати звукове обладнання так, щоб звук виходив за межі кафе чи літніх майданчиків. Таке рішення ухвалили як відповідь на скарги місцевих жителів на гучну музику й порушення комендантської години.Як розповіла в коментарі Суспільному заступниця селищного голови, зі скаргами та зверненнями жителі громади почали звертатися до селищної ради, поліції та поліцейських офіцерів від початку сезону."Почалися скарги, що гучно грає музика: і в телефонному режимі, і підходили люди, і телефонували до Богдана Вікторовича Тимошука (секретар селищної ради — ред.) сім'ї загиблих військових і зниклих безвісти. Поліція постійно їздить туди, тому ще до початку сезону була проведена зустріч із власниками закладів сфери торгівлі", — сказала посадовиця.Нагадування про режим роботи та заборону на використання зовнішніх акустичних систем, з її слів, результату не дало, тому в Шацькій селищній раді 9 липня виконавчий комітет обговорив та прийняв рішення про єдиний графік роботи для всіх закладів: із 8:00 до 23:00, а також щодо гучної музики.Виключенням, розповіла посадовиця, є фестивалі та концерти, які проводять з благодійною метою на підтримку ЗСУ за умови погодження з селищною радою."Якщо хтось хоче шуму-гаму, то це Світязь. Набережна в такому вигляді, як є, зацікавлює людей. У Пульмо, Мельниках, Шацьку спокійніше. Найбільша проблема — Світязь. Кожне бунгало старається голосніше включити музику, щоб більше зацікавити відвідувачів. У 2023-му була заборона на фонову музику. Зараз — аби музика не виходила за межі закладу", — каже посадовиця.Людмила Єрофєєва додалаа, що контроль за громадським порядком і виконанням рішення виконкому покладений на поліцейських офіцерів Шацької громади та сектор поліцейської діяльності № 2 (Шацьк) Ковельського райуправління Нацполіції Волині.

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