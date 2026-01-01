У Луцьку водій «Тесли» їхав на швидкості до 150 км/год: його особу встановлює поліція





10 липня автор опублікував у себе на сторінці відео з правопорушенням, де він мчить на великій швидкості вулицею Глушець. На це відреагували у тредс, де користувачі закликали поліцію встановити особу на відео. Згодом автор видалив цей ролик, але в мережі його зберегли.



У патрульній поліції Волинської області



«Інформацію вже передали батальйону, вони шукають водія, щоб притягнути його до адміністративної відповідальності. За таке правопорушення йому загрожує штраф», — повідомила речниця патрульної поліції Волинської області Анастасія Кідрук.



В Україні за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год передбачений штраф 1 700 грн.



Як повідомити поліцію про порушення ПДР



Якщо ви стали свідком порушення правил дорожнього руху або побачили відповідне відео в соцмережах, про це можна повідомити поліцію. Для цього слід звернутися за номером 102 або надіслати інформацію через офіційні сторінки патрульної поліції.



Якщо на відео можна розпізнати номерний знак автомобіля, патрульні перевірять інформацію та встановлять водія.



Крім того, у патрульній поліції зазначають, що самостійно моніторять соціальні мережі, виявляють можливі порушення правил дорожнього руху та передають інформацію для подальшої перевірки.



Петиція



У МВС анонсували посилення відповідальності за перевищення швидкості. Максимальний штраф можуть підвищити до 17 тисяч гривень.



Згідно з даними відомства, за п’ять місяців 2026 року в Україні сталося 8 256 ДТП, в яких загинуло 911 людей. У 3 449 випадках причиною ДТП стало перевищення водіями допустимої швидкості. У таких аваріях загинула 491 особа.



Зокрема, 5 червня 2026 року в Києві сталося смертельне ДТП, в якому загинули четверо людей. Водій рухався на великій швидкості, через що не впорався з керуванням та вʼїхав у підземний перехід.



Серед загиблих був 12-річний Григорій Глушич. Його батько, Олексій Глушич зареєстрував петицію про посилення відповідальності за небезпечне водіння та підвищення безпеки на дорогах, а саме:



позбавляти права керувати транспортом водіїв, які систематично порушують ПДР;



запровадити пропорційну, ефективну та невідворотну відповідальність за порушення, що призвели до загибелі людей;



посилити відповідальність за перевищення швидкості.



За 14 днів вона набрала необхідні 25 тисяч підписів і очікує на розгляд президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульна поліція Волинської області встановлює особу водія «тесли», який рухався вулицею Глушець у Луцьку зі швидкістю близько 150 км/год і зняв про це відео в інстаграмі.10 липня автор опублікував у себе на сторінці відео з правопорушенням, де він мчить на великій швидкості вулицею Глушець. На це відреагували у тредс, де користувачі закликали поліцію встановити особу на відео. Згодом автор видалив цей ролик, але в мережі його зберегли.У патрульній поліції Волинської області misto.media повідомили, що про цей випадок їм відомо. Наразі правоохоронці встановлюють особу водія, щоб притягнути його до адміністративної відповідальності.«Інформацію вже передали батальйону, вони шукають водія, щоб притягнути його до адміністративної відповідальності. За таке правопорушення йому загрожує штраф», — повідомила речниця патрульної поліції Волинської областіВ Україні за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год передбачений штраф 1 700 грн.Якщо ви стали свідком порушення правил дорожнього руху або побачили відповідне відео в соцмережах, про це можна повідомити поліцію. Для цього слід звернутися за номером 102 або надіслати інформацію через офіційні сторінки патрульної поліції.Якщо на відео можна розпізнати номерний знак автомобіля, патрульні перевірять інформацію та встановлять водія.Крім того, у патрульній поліції зазначають, що самостійно моніторять соціальні мережі, виявляють можливі порушення правил дорожнього руху та передають інформацію для подальшої перевірки.У МВС анонсували посилення відповідальності за перевищення швидкості. Максимальний штраф можуть підвищити до 17 тисяч гривень.Згідно з даними відомства, за п’ять місяців 2026 року в Україні сталося 8 256 ДТП, в яких загинуло 911 людей. У 3 449 випадках причиною ДТП стало перевищення водіями допустимої швидкості. У таких аваріях загинула 491 особа.Зокрема, 5 червня 2026 року в Києві сталося смертельне ДТП, в якому загинули четверо людей. Водій рухався на великій швидкості, через що не впорався з керуванням та вʼїхав у підземний перехід.Серед загиблих був 12-річний Григорій Глушич. Його батько, Олексій Глушич зареєстрував петицію про посилення відповідальності за небезпечне водіння та підвищення безпеки на дорогах, а саме:позбавляти права керувати транспортом водіїв, які систематично порушують ПДР;запровадити пропорційну, ефективну та невідворотну відповідальність за порушення, що призвели до загибелі людей;посилити відповідальність за перевищення швидкості.За 14 днів вона набрала необхідні 25 тисяч підписів і очікує на розгляд президента.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію