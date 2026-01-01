Польський міністр оборони заявив, що українці в Польщі повинні повернутись на Батьківщину і служити
Сьогодні, 11:09
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що українці в Польщі, придатні до військової служби, повинні повернутися в Україну й долучитися до війська.
Про це він сказав під час пресконференції, пише Громадське.
Косіняк-Камиш згадав про випадок з українським блогером, який в’їхав машиною на територію озера Морське Око в Польщі. Це виявилася заповідна територія, тому українця оштрафували й заборонили йому в’їзд до Польщі.
«Чи все гаразд з українцями? Ні, не все. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати в озеро Морське Око? Ні, це не нормально, і їх за це потрібно депортувати. Всі молоді й придатні українці повинні були в Україні й служити їй», — сказав Косіняк-Камиш.
Він також сказав, що «з Україною не все гаразд, коли йдеться про історію». Свій виступ глава Міністерства оборони Польщі присвятив критиці опозиційної партії «Право і справедливість» — він звинуватив депутатів партії в непослідовній позиції щодо України.
Він нагадав, що експрезидент Польщі Анджей Дуда заявляв від обличчя тодішнього уряду на чолі з «Правом і справедливістю», що «не відпочиватиме, доки Україна не вступить до Європейського Союзу». Косіняк-Камиш запитав «що сталося?» і «чи перестали падати бомби, а діти — помирати в лікарнях?».
Міністр оборони також прокоментував інцидент у польському місті Бельсько-Бяла, де невідомий чоловік ображав групу українських дівчаток, вимагаючи, аби ті поверталися до України.
«Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру — Польща, поляки — за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне», — відповів Косіняк-Камиш.
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Про це він сказав під час пресконференції, пише Громадське.
Косіняк-Камиш згадав про випадок з українським блогером, який в’їхав машиною на територію озера Морське Око в Польщі. Це виявилася заповідна територія, тому українця оштрафували й заборонили йому в’їзд до Польщі.
«Чи все гаразд з українцями? Ні, не все. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати в озеро Морське Око? Ні, це не нормально, і їх за це потрібно депортувати. Всі молоді й придатні українці повинні були в Україні й служити їй», — сказав Косіняк-Камиш.
Він також сказав, що «з Україною не все гаразд, коли йдеться про історію». Свій виступ глава Міністерства оборони Польщі присвятив критиці опозиційної партії «Право і справедливість» — він звинуватив депутатів партії в непослідовній позиції щодо України.
Він нагадав, що експрезидент Польщі Анджей Дуда заявляв від обличчя тодішнього уряду на чолі з «Правом і справедливістю», що «не відпочиватиме, доки Україна не вступить до Європейського Союзу». Косіняк-Камиш запитав «що сталося?» і «чи перестали падати бомби, а діти — помирати в лікарнях?».
Міністр оборони також прокоментував інцидент у польському місті Бельсько-Бяла, де невідомий чоловік ображав групу українських дівчаток, вимагаючи, аби ті поверталися до України.
«Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру — Польща, поляки — за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне», — відповів Косіняк-Камиш.
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Коментарі 1
давно пора гнати цих підлих сцикливих хитрожопих ухилянтів з польщі додому захищати свою державу а не переховувати
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