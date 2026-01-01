Польський міністр оборони заявив, що українці в Польщі повинні повернутись на Батьківщину і служити

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що українці в Польщі, придатні до військової служби, повинні повернутися в Україну й долучитися до війська.



Про це він сказав під час пресконференції, пише



Косіняк-Камиш згадав про випадок з українським блогером, який в’їхав машиною на територію озера Морське Око в Польщі. Це виявилася заповідна територія, тому українця оштрафували й заборонили йому в’їзд до Польщі.



«Чи все гаразд з українцями? Ні, не все. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати в озеро Морське Око? Ні, це не нормально, і їх за це потрібно депортувати. Всі молоді й придатні українці повинні були в Україні й служити їй», — сказав Косіняк-Камиш.



Він також сказав, що «з Україною не все гаразд, коли йдеться про історію». Свій виступ глава Міністерства оборони Польщі присвятив критиці опозиційної партії «Право і справедливість» — він звинуватив депутатів партії в непослідовній позиції щодо України.



Він нагадав, що експрезидент Польщі Анджей Дуда заявляв від обличчя тодішнього уряду на чолі з «Правом і справедливістю», що «не відпочиватиме, доки Україна не вступить до Європейського Союзу». Косіняк-Камиш запитав «що сталося?» і «чи перестали падати бомби, а діти — помирати в лікарнях?».



Міністр оборони також прокоментував інцидент у польському місті Бельсько-Бяла, де невідомий чоловік ображав групу українських дівчаток, вимагаючи, аби ті поверталися до України.



«Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру — Польща, поляки — за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне», — відповів Косіняк-Камиш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщізаявив, що українці в Польщі, придатні до військової служби, повинні повернутися в Україну й долучитися до війська.Про це він сказав під час пресконференції, пише Громадське Косіняк-Камиш згадав про випадок з українським блогером, який в’їхав машиною на територію озера Морське Око в Польщі. Це виявилася заповідна територія, тому українця оштрафували й заборонили йому в’їзд до Польщі.«Чи все гаразд з українцями? Ні, не все. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати в озеро Морське Око? Ні, це не нормально, і їх за це потрібно депортувати. Всі молоді й придатні українці повинні були в Україні й служити їй», — сказав Косіняк-Камиш.Він також сказав, що «з Україною не все гаразд, коли йдеться про історію». Свій виступ глава Міністерства оборони Польщі присвятив критиці опозиційної партії «Право і справедливість» — він звинуватив депутатів партії в непослідовній позиції щодо України.Він нагадав, що експрезидент Польщізаявляв від обличчя тодішнього уряду на чолі з «Правом і справедливістю», що «не відпочиватиме, доки Україна не вступить до Європейського Союзу». Косіняк-Камиш запитав «що сталося?» і «чи перестали падати бомби, а діти — помирати в лікарнях?».Міністр оборони також прокоментував інцидент у польському місті Бельсько-Бяла, де невідомий чоловік ображав групу українських дівчаток, вимагаючи, аби ті поверталися до України.«Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру — Польща, поляки — за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне», — відповів Косіняк-Камиш.

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