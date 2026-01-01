Містом пройшла гроза: у Луцьку рятувальники показали наслідки негоди





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Співробітники ДСНС розчищали від повалених дерев та зламаних гілок на вулицях Шевченка, Набережній, Данила Галицького, Потебні у Луцьку та с.Рованці Луцького району, де вітер та гроза завдали перешкод нормальній життєдіяльності пішоходів і водіїв.



До аварійно-рятувальних робіт залучено близько 10 чоловік особового складу, спецтехніка служби 101.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді рятувальники працювали над ліквідацією наслідків негоди, що пройшла містом і околицями вчора ввечері, 13 липня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Співробітники ДСНС розчищали від повалених дерев та зламаних гілок на вулицях Шевченка, Набережній, Данила Галицького, Потебні у Луцьку та с.Рованці Луцького району, де вітер та гроза завдали перешкод нормальній життєдіяльності пішоходів і водіїв.До аварійно-рятувальних робіт залучено близько 10 чоловік особового складу, спецтехніка служби 101.

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