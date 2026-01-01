Київ, Чернігівщина та Одещина. Які українські міста вночі атакували росія?





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише



Так, росія атакувала українські міста 8 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», двома керованими авіаракетами Х-59/69 та 135 безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».



За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалось збити/подавити 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 108 безпілотників.



Влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА зафіксували на 17 локаціях, а падіння уламків — на 10 локаціях.



Більше про нічні обстріли



Так, уночі 14 липня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про балістичну атаку на столицю. За даними ДСНС, пожежі виникли в Голосіївському та Дарницькому районах міста.



У Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення, а в Дарницькому — автомобілі.



Також на іншій локації виявлено вирву та пошкоджені скління вікон головного корпусу та в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами фіксували падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.



На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранень зазнали двоє жінок. У ДСНС повідомили, що російський дрон під ранок атакував житловий будинок у Ніжинському районі.



Під атакою уночі перебувала й Харківщина. Начальник ОВА Олег Синєгубо повідомляв про шість постраждалих унаслідок російської атаки по Солоницівці. Серед постраждалих — 11-річна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес.



Також окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, повідомили в ДСНС. Йдеться про Синельниківський, Нікопольський, Кам’янський та Солонянський райони.



Окрім того, російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області, повідомило Міністерство розвитку громад.



На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована, завдяки чому, ніхто не постраждав. Унаслідок атаки пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні.



На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.



На території одного з підприємств дрони пошкодили будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду та бензовоз. Також пошкоджено 11 вантажних та 1 легковий автомобіль.



На іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 14 липня російські війська запустили по Україні 10 ракет та 135 безпілотників. Зокрема, під балістичним ударом перебував Київ.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське Так, росія атакувала українські міста 8 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», двома керованими авіаракетами Х-59/69 та 135 безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалось збити/подавити 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 108 безпілотників.Влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА зафіксували на 17 локаціях, а падіння уламків — на 10 локаціях.Так, уночі 14 липня міський голова Києваповідомив про балістичну атаку на столицю. За даними ДСНС, пожежі виникли в Голосіївському та Дарницькому районах міста.У Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення, а в Дарницькому — автомобілі.Також на іншій локації виявлено вирву та пошкоджені скління вікон головного корпусу та в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами фіксували падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранень зазнали двоє жінок. У ДСНС повідомили, що російський дрон під ранок атакував житловий будинок у Ніжинському районі.Під атакою уночі перебувала й Харківщина. Начальник ОВА Олег Синєгубо повідомляв про шість постраждалих унаслідок російської атаки по Солоницівці. Серед постраждалих — 11-річна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес.Також окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, повідомили в ДСНС. Йдеться про Синельниківський, Нікопольський, Кам’янський та Солонянський райони.Окрім того, російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області, повідомило Міністерство розвитку громад.На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована, завдяки чому, ніхто не постраждав. Унаслідок атаки пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні.На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.На території одного з підприємств дрони пошкодили будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду та бензовоз. Також пошкоджено 11 вантажних та 1 легковий автомобіль.На іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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