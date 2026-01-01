В Україні обвалилися ціни на лохину: скільки просять за кілограм ягоди
Сьогодні, 07:15
На українських господарствах фіксують стрімке падіння цін на лохину. Утім, для ключових гравців ринку така тенденція не стала несподіванкою: зазвичай саме в цей період стартує активне збирання ягоди, що й провокує суттєве збільшення пропозиції та зниження цін. Скільки коштує лохина зараз?
Про це пише EastFruit.
Ціни на лохину в Україні почали падати: скільки коштує ягода
За даними щоденного моніторингу, лише з кінця минулого робочого тижня вартість лохини в місцевих фермерів упала в середньому на 17%. Наразі садівники продають ягоду по 300–400 грн/кг.
Хоча ще тиждень тому лохина коштувала щонайменше 380 грн/кг.
Виробники пояснюють зниження ціни кількома причинами: передусім — це збільшення асортименту, адже багато садівників та фермерів уже почали збір лохини, також це висока конкуренція з боку інших дешевших сезонних ягід та фруктів.
Попри таке різке зниження цін за кілька днів, цьогоріч українцям доводиться купувати лохину в середньому на 37% дорожче, ніж торік.
Причиною таких цін на лохину стала аномальна погода під час дозрівання, яка знизила врожайність.
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Про це пише EastFruit.
Ціни на лохину в Україні почали падати: скільки коштує ягода
За даними щоденного моніторингу, лише з кінця минулого робочого тижня вартість лохини в місцевих фермерів упала в середньому на 17%. Наразі садівники продають ягоду по 300–400 грн/кг.
Хоча ще тиждень тому лохина коштувала щонайменше 380 грн/кг.
Виробники пояснюють зниження ціни кількома причинами: передусім — це збільшення асортименту, адже багато садівників та фермерів уже почали збір лохини, також це висока конкуренція з боку інших дешевших сезонних ягід та фруктів.
Попри таке різке зниження цін за кілька днів, цьогоріч українцям доводиться купувати лохину в середньому на 37% дорожче, ніж торік.
Причиною таких цін на лохину стала аномальна погода під час дозрівання, яка знизила врожайність.
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