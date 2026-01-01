Долар і євро різко додали в ціні: новий курс НБУ на 14 липня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 14 липня. Обидві валюти додали в ціні після кількох днів відносної стабільності.НБУ встановив на вівторок, 14 липня, офіційний курс долара на рівні 44,67 грн, що на 18 копійок більше, ніж напередодні. У понеділок, 13 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,49 грн.Євро також подорожчав. Офіційний курс європейської валюти на 14 липня встановлено на рівні 51,05 грн, тоді як днем раніше він становив 50,86 грн. Таким чином, євро додав 19 копійок.Після кількох днів відносної стабільності обидві ключові валюти знову перейшли до зростання. Найпомітніше подорожчав євро, який знову перевищив позначку 51 гривня, тоді як долар наблизився до 44,70 грн.