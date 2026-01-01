Чи очікувати магнітні бурі 14 липня: прогноз

У вівторок, 14 липня 2026 року, прогнозують підвищену магнітну активність.Як повідомляють у Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 4,3 (жовтий рівень). Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не прогнозують.За даними Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксували два спалахи класу B та чотири спалахи класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю.Очікується, що геомагнітне поле у вівторок буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.