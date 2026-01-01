Чи очікувати магнітні бурі 14 липня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 14 липня: прогноз
У вівторок, 14 липня 2026 року, прогнозують підвищену магнітну активність.

Як повідомляють у Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 4,3 (жовтий рівень). Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не прогнозують.

За даними Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксували два спалахи класу B та чотири спалахи класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле у вівторок буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 14 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗМІ повідомили, коли Рада призначить нового прем'єра замість Свириденко
13 липня, 23:19
На берегах Світязя відбудеться III Світязький марафон пам'яті Героїв: як долучитися
13 липня, 22:43
Апеляція залишила під вартою обвинуваченого ексдепутата Волинської облради
13 липня, 22:12
Медіа
відео
1/8