14 липня на Волині: гортаючи календар

14 липня день народження у декана Інститут фізичної культури і здоров’я ВНУ імені Лесі УкраїнкиВітаємо йогота бажаємо міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.Сьогодні День ангела святкують ті, кого назвали Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан та Федір. Не забудьте їх привітати.14 липня в Україні відзначають День пам'яті святого апостола Акили. У світі 14 липня святкують День взяття Бастилії, який є головним національним святом Франції, а також відзначають Міжнародний день небінарних людей та День обізнаності про акул.