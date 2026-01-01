14 липня на Волині: гортаючи календар

14 липня на Волині: гортаючи календар
14 липня день народження у декана Інститут фізичної культури і здоров’я ВНУ імені Лесі Українки Олександра Бичука.

Вітаємо йогота бажаємо міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

Сьогодні День ангела святкують ті, кого назвали Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан та Федір. Не забудьте їх привітати.

14 липня в Україні відзначають День пам'яті святого апостола Акили. У світі 14 липня святкують День взяття Бастилії, який є головним національним святом Франції, а також відзначають Міжнародний день небінарних людей та День обізнаності про акул.

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Теги: день народження, свята, іменини
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