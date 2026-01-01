На берегах Світязя відбудеться III Світязький марафон пам'яті Героїв: як долучитися





Про це видання



Особливий зміст кожного кілометра



Цьогорічний марафон – це не просто спортивне змагання, а забіг-присвята. Кожен зареєстрований учасник матиме можливість вписати на своєму стартовому номері ім'я полеглого захисника чи захисниці України, щоб подолати обрану дистанцію в пам'ять про нього.



Окрім меморіальної місії, захід має важливу практичну мету: частину коштів із реєстраційних внесків учасників буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.



«Незалежно від обраної дистанції, кожен крок буде нагадуванням про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити, працювати та рухатися вперед», – наголошують у «ХАБ ВЕТЕРАН».



Як зареєструватися та дедлайни



Участь у марафоні відбувається за попереднім записом. Організатори звертають увагу, що до припинення прийому заявок декілька днів – реєстрація відкрита до 15 липня включно. Святай сезонні події



Подати заявку та обрати дистанцію можна на офіційній платформі за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині готуються до проведення масштабної спортивно-патріотичної події. Уже 19 липня на узбережжі озера Світязь стартує III Світязький марафон пам'яті Героїв. Цей забіг об'єднає спортсменів, аматорів та всіх небайдужих навколо мети вшанування пам'яті полеглих воїнів та збору коштів для української армії.Про це видання Район.Шацьк дізналося від співорганізаторів заходу – простору «ХАБ ВЕТЕРАН».Цьогорічний марафон – це не просто спортивне змагання, а забіг-присвята. Кожен зареєстрований учасник матиме можливість вписати на своєму стартовому номері ім'я полеглого захисника чи захисниці України, щоб подолати обрану дистанцію в пам'ять про нього.Окрім меморіальної місії, захід має важливу практичну мету: частину коштів із реєстраційних внесків учасників буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.«Незалежно від обраної дистанції, кожен крок буде нагадуванням про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити, працювати та рухатися вперед», – наголошують у «ХАБ ВЕТЕРАН».Участь у марафоні відбувається за попереднім записом. Організатори звертають увагу, що до припинення прийому заявок декілька днів – реєстрація відкрита до 15 липня включно. Святай сезонні подіїПодати заявку та обрати дистанцію можна на офіційній платформі за посиланням: RunStyle — III Світязький марафон

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