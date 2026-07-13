Апеляція залишила під вартою обвинуваченого ексдепутата Волинської облради

Валентина Кошельника, якого засудили до 3,5 років ув'язнення за зловживання впливом.



Таке рішення 6 липня ухвалила АП ВАКС, повідомляє



Як відомо, Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексдепутата Волинської облради Кошельника. Йому призначили покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком три роки. До набрання вироком законної сили суд постановив взяти ексдепутата під варту.



Одночасно захисник Кошельника подав клопотання про зміну запобіжного заходу його клієнту.



«У задоволенні клопотання захисника про зміну обвинуваченому (Кошельнику – ред.) запобіжного заходу з тримання під вартою на заставу – відмовити», – йдеться в рішенні.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього депутата Волинської обласної ради, якого засудили до 3,5 років ув'язнення за зловживання впливом.Таке рішення 6 липня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло» Як відомо, Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексдепутата Волинської облради Кошельника. Йому призначили покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком три роки. До набрання вироком законної сили суд постановив взяти ексдепутата під варту.Одночасно захисник Кошельника подав клопотання про зміну запобіжного заходу його клієнту.«У задоволенні клопотання захисника про зміну обвинуваченому (Кошельнику – ред.) запобіжного заходу з тримання під вартою на заставу – відмовити», – йдеться в рішенні.Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

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