Для реконструкції дитячої залізниці у Луцьку потрібно 2,8 млн євро
Сьогодні, 21:15
Комплексна реконструкція дитячої залізниці в Луцьку вартуватиме близько 2,8 млн євро.
Про це розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Ми маємо проєкт реконструкції дитячої залізниці. Конкурс відбувся. Пропозиція сформована. Однак є інша проблема - кошти. Проєкт вартує близько 2,8 млн євро. Зрозуміло, що під час війни ніхто не буде виділяти гроші з міського бюджету на такі цілі. Потрібно шукати джерела зовнішнього фінансування.
На форумі у Гданську у червні я показував проєкт потенційним міжнародним донорам і грантодавцям. Але поки йде війна, ніхто всерйоз не хоче ризикувати і вкладати гроші. Як варіант, можна розглянути приватно-публічне партнерство, коли об'єкт на довгий період перебуватиме в користуванні інвестора", - розповів Борис Смаль.
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Про це розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Ми маємо проєкт реконструкції дитячої залізниці. Конкурс відбувся. Пропозиція сформована. Однак є інша проблема - кошти. Проєкт вартує близько 2,8 млн євро. Зрозуміло, що під час війни ніхто не буде виділяти гроші з міського бюджету на такі цілі. Потрібно шукати джерела зовнішнього фінансування.
На форумі у Гданську у червні я показував проєкт потенційним міжнародним донорам і грантодавцям. Але поки йде війна, ніхто всерйоз не хоче ризикувати і вкладати гроші. Як варіант, можна розглянути приватно-публічне партнерство, коли об'єкт на довгий період перебуватиме в користуванні інвестора", - розповів Борис Смаль.
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