Для реконструкції дитячої залізниці у Луцьку потрібно 2,8 млн євро

Для реконструкції дитячої залізниці у Луцьку потрібно 2,8 млн євро
Комплексна реконструкція дитячої залізниці в Луцьку вартуватиме близько 2,8 млн євро.

Про це розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

"Ми маємо проєкт реконструкції дитячої залізниці. Конкурс відбувся. Пропозиція сформована. Однак є інша проблема - кошти. Проєкт вартує близько 2,8 млн євро. Зрозуміло, що під час війни ніхто не буде виділяти гроші з міського бюджету на такі цілі. Потрібно шукати джерела зовнішнього фінансування.

На форумі у Гданську у червні я показував проєкт потенційним міжнародним донорам і грантодавцям. Але поки йде війна, ніхто всерйоз не хоче ризикувати і вкладати гроші. Як варіант, можна розглянути приватно-публічне партнерство, коли об'єкт на довгий період перебуватиме в користуванні інвестора", - розповів Борис Смаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дятча залізниця, Луцьк, реконструкція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Апеляція залишила під вартою обвинуваченого ексдепутата Волинської облради
Сьогодні, 22:12
У Луцьку досі не затвердили вигляд сектору почесних поховань полеглих воїнів
Сьогодні, 21:45
Для реконструкції дитячої залізниці у Луцьку потрібно 2,8 млн євро
Сьогодні, 21:15
Як система автономного донаведення підвищує ефективність ударного FPV в умовах активної РЕБ
Сьогодні, 20:59
На Волині оштрафували директорку компанії на майже 900 тисяч гривень за підроблені євросертифікати
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8