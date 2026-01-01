На Волині оштрафували директорку компанії на майже 900 тисяч гривень за підроблені євросертифікати





Про це йдеться у постанові Любомльського районного суду від 25 червня 2026 року, пише



2023 року компанія імпортувала в Україну 16 автомобілів, серед яких легкові та вантажні. Під час митного оформлення «Сантрейд Авто» заявила про преференційний режим оподаткування для авто, які нібито походили з Польщі, та пред’явила сертифікати походження товару EUR.1, що давали право на пільгову ставку ввізного мита.



Однак після запиту Волинської митниці до польських колег Регіональна податкова адміністрація в місті Лодзь повідомила, що всі подані сертифікати – підроблені. Через це підприємство безпідставно занизило суму платежів до бюджету на 863 296 гривень, з яких понад 719 тисяч гривень – ввізне мито, ще майже 144 тисячі гривень – ПДВ.



Справа розглядали понад півтора року. Спочатку матеріали повертали Волинській митниці для додаткової перевірки, пізніше постанову суду першої інстанції скасував Волинський апеляційний суд. Згодом матеріали передали до Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження щодо можливих порушень під час імпорту автомобілів. Після завершення перевірок справу знову розглянув Любомльський районний суд.



Суд дійшов висновку, що саме «Сантрейд Авто» було економічно зацікавленим у застосуванні митних пільг. Суд також звернув увагу, що після отримання інформації про фіктивність сертифікатів компанія не висувала жодних претензій польським продавцям автомобілів, хоча мала для цього достатньо часу. Цю бездіяльність суд розцінив як один із доказів умисного правопорушення.



Директорку визнали винною за статтею 485 Митного кодексу України та призначили понад 863 тисячі гривень штрафу. Постанова набрала чинності 7 липня.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантрейд Авто», яке займалося торгівлею автомобілями, зареєстроване у 2021 році в Києві. Власниця – Валентина Шепетько з Рівненщини. З червня 2025 року ТОВ перебуває у чорному списку Антимонопольного комітету України за антиконкурентні узгоджені дії на торгах. З 29 квітня цього року компанія у стані припинення та визнана банкрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд визнав винною директорку товариства з обмеженою відповідальністю «Сантрейд Авто» Людмилу Полюхович у порушенні митних правил. Підприємство використовувало підроблені сертифікати EUR.1, таким чином недоплатило до бюджету майже 900 тисяч гривень.Про це йдеться у постанові Любомльського районного суду від 25 червня 2026 року, пише "Сила правди" 2023 року компанія імпортувала в Україну 16 автомобілів, серед яких легкові та вантажні. Під час митного оформлення «Сантрейд Авто» заявила про преференційний режим оподаткування для авто, які нібито походили з Польщі, та пред’явила сертифікати походження товару EUR.1, що давали право на пільгову ставку ввізного мита.Однак після запиту Волинської митниці до польських колег Регіональна податкова адміністрація в місті Лодзь повідомила, що всі подані сертифікати – підроблені. Через це підприємство безпідставно занизило суму платежів до бюджету на 863 296 гривень, з яких понад 719 тисяч гривень – ввізне мито, ще майже 144 тисячі гривень – ПДВ.Справа розглядали понад півтора року. Спочатку матеріали повертали Волинській митниці для додаткової перевірки, пізніше постанову суду першої інстанції скасував Волинський апеляційний суд. Згодом матеріали передали до Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження щодо можливих порушень під час імпорту автомобілів. Після завершення перевірок справу знову розглянув Любомльський районний суд.Суд дійшов висновку, що саме «Сантрейд Авто» було економічно зацікавленим у застосуванні митних пільг. Суд також звернув увагу, що після отримання інформації про фіктивність сертифікатів компанія не висувала жодних претензій польським продавцям автомобілів, хоча мала для цього достатньо часу. Цю бездіяльність суд розцінив як один із доказів умисного правопорушення.Директорку визнали винною за статтею 485 Митного кодексу України та призначили понад 863 тисячі гривень штрафу. Постанова набрала чинності 7 липня.Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантрейд Авто», яке займалося торгівлею автомобілями, зареєстроване у 2021 році в Києві. Власниця – Валентина Шепетько з Рівненщини. З червня 2025 року ТОВ перебуває у чорному списку Антимонопольного комітету України за антиконкурентні узгоджені дії на торгах. З 29 квітня цього року компанія у стані припинення та визнана банкрутом.

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