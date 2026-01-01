Не гектари роблять бізнес великим: ТОП-10 цитат Євгена Дудки про людей, управління та успіх за 25 років «Вілії»

Євген Дудка в інтерв’ю



За 25 років компанія виросла до 65 тисяч гектарів землі, власного трейдингу, елеваторів, млина, насіннєвого заводу та логістичної інфраструктури.



10 цитат Євгена Дудки про бізнес, управління, інвестиції та життєві висновки.



1. Великий бізнес починається зі сміливості, але тримається на мудрості

Євген Дудка говорить, що на старті підприємцю потрібна енергія і готовність ризикувати. Однак із ростом компанії головним стає вже не швидкість розвитку, а здатність правильно управляти створеним.



«Щоб заробити гроші, треба мати сміливість. Щоб заробити великі гроші, треба мати велику сміливість. Але щоб зберегти компанію, треба мати мудрість. А щоб зберегти велику компанію, треба мати велику мудрість».



2. Спадкоємність у бізнесі можлива лише через роботу і результат

Власник «Волинь-Зерно-Продукт» переконаний: діти підприємців можуть продовжувати сімейну справу, але не повинні отримувати переваги лише через родинний зв’язок.



«Якщо діти хочуть працювати в бізнесі — будь ласка. Але на загальних умовах. У них не повинно бути спеціальних умов лише тому, що вони діти власника».



Євген Дудка з дочкою Лілією

3. У кризу потрібно не чекати, а змінювати модель

Дудка згадує кризу 2008 року, коли через валютні коливання компанія опинилася у складній ситуації. Саме тоді бізнес почав активніше розвивати експорт і будувати нову систему роботи.



«Ми зрозуміли: якщо нічого не змінити, компанія не витримає».



4. Хороша інвестиція — це не завжди найдешевша покупка

Коментуючи придбання близько 6 тисяч гектарів землі у МХП, Євген Дудка визнав, що ціна була високою. Але рішення оцінювали не лише за сьогоднішньою вартістю, а з погляду довгострокової стратегії.



«Я заплатив непристойно дорого. Чому? Бо ми для себе розуміємо: наша стратегія — йти в якісні землі».





5. Не масштаб визначає успіх, а якість управління

За словами підприємця, великий земельний банк сам по собі не гарантує результату. Виграє той бізнес, який має ефективну систему, сильну команду і правильні управлінські рішення.



«Розмір не має значення. Має значення якість управління».



6. Україна має мати сильне агро, але не залишатися лише аграрною країною

Євген Дудка наголошує: українське сільське господарство має бути конкурентним у світі, але економіка країни повинна розвиватися значно ширше.



«Ми повинні мати дуже класне, дуже сильне агро. Таке, щоб краще, ніж в Америці, краще, ніж у Нідерландах. Але ми не повинні бути лише аграрною країною».



7. Менш прибуткові напрями можуть робити бізнес сильнішим

Попри те, що переробка має нижчу маржинальність, компанія інвестувала у власний млин. Дудка пояснює: такі напрями змушують бізнес бути більш дисциплінованим.



«Коли в тебе є низькомаржинальний бізнес, він дуже дисциплінує. Через нього ти краще бачиш сильні й слабкі сторони всього бізнесу, розумієш ризики і починаєш уважніше рахувати гроші».



Борошномельний комплекс «Вілії»

8. Репутація іноді важливіша за швидкий заробіток

Підприємець розповів, що компанія іноді свідомо працювала з європейськими партнерами навіть тоді, коли могла отримати більший прибуток в іншому напрямку. Причина — побудова довіри.



«Я щиро вірю, що ми або наші діти житимемо в цивілізованому світі. Але до цього світу треба протоптати доріжку».



«Репутація не будується за один день. Треба, щоб тебе знали, щоб тобі довіряли».



9. Інвестиції потрібно оцінювати не місяцями, а роками

У компанії діє власний підхід до нових проєктів. Один із головних критеріїв — зрозуміла окупність і внесок у майбутній розвиток.



«У нас є власна система інвестицій. Одне з правил — сім років. Якщо інвестиція може окупитися приблизно за сім років, такий проєкт для нас цікавий».



10. Головний урок після 25 років бізнесу — знаходити баланс

Наприкінці розмови Євген Дудка зізнався, що разом із успіхом у бізнесі важливо не втрачати час із родиною і постійно розвиватися.



«Раніше вставай. Вивчи англійську. Більше навчайся. І ще… приділи більше часу сім’ї».



Повне інтерв’ю Євгена Дудки на Latifundist.com — про землі МХП, майбутнє українського агро, переробку, інвестиції та шлях компанії за 25 років.

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