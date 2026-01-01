Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра,14 липня, відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Матвійчук Леонід Павлович (16.10.1973 року народження) загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Нікольський Курської області російської федерації.Єдинак Олександр Євгенович (17.06.1984 року народження) загинув 21 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області російської федерації.О 09.50 тіло Леоніда Матвійчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що на вул. Садовського, 9.О 10.00 тіло Олександра Єдинака траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що на вул. Вересая, 3.Чин похорону Героїв відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.