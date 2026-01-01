Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 14 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 14 липня



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 22-27°, в Луцьку вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 14 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень гроза.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 22-27°, в Луцьку вночі 15-17°, вдень 25-27°.

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