Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 14 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 14 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 14 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 14 липня

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень гроза.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 22-27°, в Луцьку вночі 15-17°, вдень 25-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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