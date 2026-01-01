Як система автономного донаведення підвищує ефективність ударного FPV в умовах активної РЕБ





Специфіка роботи безпілотників в умовах радіоелектронного придушення

Головним викликом для операторів залишається щільне покриття зони дій ворожими комплексами радіоелектронної боротьби. У момент підльоту до об'єкта на низькій висоті радіосигнал переривається через дію спрямованих антен окопного РЕБ. Звичайний квадрокоптер у такій ситуації стає повністю некерованим, втрачає відеозв'язок з пультом та падає.



Використання інтелектуальних систем дозволяє нівелювати цей фактор завдяки перенесенню функцій керування на бортовий комп'ютер. Коли завада розриває канал зв'язку з пультом, БПЛА продовжує стабільний рух за визначеною траєкторією до моменту зіткнення.



Технологічні особенности функціонування машинного зору

Технологія базується на алгоритмах обробки відеопотоку в реальному часі за допомогою компактного обчислювального модуля. Військовий помічає об'єкт на екрані, здійснює захоплення цілі за допомогою маркеру та активує режим автопілота.



Бортовий комп'ютер запам'ятовує візуальні ознаки об'єкта та самостійно розраховує кути атаки. Система автоматичного супроводження забезпечує важливі переваги під час виконання складних завдань:



стабільне утримання об'єкта у центрі кадру незалежно від швидкості його переміщення;

автоматичне коригування курсу з урахуванням поривів вітру або маневрів цілі;

точне ураження вразливих зон техніки завдяки оптичному наведенню;

повна автономність польоту без потреби у супутниковому навігаційному сигналі.

Завдяки цим властивостям техніка демонструє високу результативність навіть проти рухомих об'єктів.



Кастомізація безпілотних платформ під вимоги підрозділів



Ефективність застосування техніки залежить від її відповідності реальним бойовим умовам. Український виробник SkyCraft розробляє та постачає надійні дрони-квадрокоптери для армії, відмовляючись від шаблонних фабричних рішень. Взаємодія із замовниками побудована на принципах індивідуального проєктування кожної партії.



Військові підрозділи, благодійні фонди чи волонтери надають детальний перелік технічних вимог. На основі цієї інформації інженери SkyCraft підбирають найбільш вдалу базову платформу, яка згодом проходить глибоку модернізацію. Більшість замовлень компанії є унікальними, адже кастомізація дозволяє створювати максимально адаптований інструмент.



Доопрацювання базової моделі включає кілька етапів:



Підбір та встановлення оптимальних оптичних модулів для денної чи нічної роботи.

Інтеграція спеціалізованих плат ініціації та надійних систем скидання корисного навантаження.

Налаштування робочих частот прийому сигналів під конкретну ділянку фронту.

Монтаж додаткових елементів захисту електронних вузлів від засобів придушення.



Коли всі деталі погоджені із замовником, проєкт передається безпосередньо у виробничий цех. Підприємство оперативно виготовляє узгоджену партію кастомних БПЛА та необхідного суміжного обладнання.



Використання навісного обладнання для розширення радіусу дії

Для підвищення загальної ефективності роботи комплексів використовується суміжне обладнання. Важливим елементом забезпечення зв'язку є спеціальний ретранслятор FPV, який не є окремим безпілотником. Це функціональне навісне обладнання, котре кріпиться на корпус звичайного квадрокоптера.



Такий модуль підіймається в повітря та здійснює трансляцію радіосигналу, розширюючи робочу зону для інших дронів на радіокеруванні. Це дозволяє операторам керувати технікою на значних відстанях із безпечних закритих позицій.



Впровадження автоматизованих комплексів від компанії SkyCraft відкриває нові можливості для точного знищення сил ворога. Кастомні рішення дозволяють адаптувати технічні характеристики під мінливу ситуацію на полі бою, забезпечуючи підрозділи надійними засобами ураження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сучасний розвиток засобів радіоелектронної боротьби суттєво змінює умови використання безпілотної авіації на полі бою. Традиційні ударні дрони часто втрачають керування на фінальному етапі місії, що знижує точність ураження. Для вирішення цієї проблеми підрозділи все частіше застосовують технологічний FPV з донаведенням , здатний самостійно знищувати визначені цілі. Ця стаття розкриває особливості функціонування розумних систем автоматичного супроводження об'єктів у складній обстановці. Автоматизація польоту дозволяє значно підвищити ефективність роботи безпілотних комплексів.Головним викликом для операторів залишається щільне покриття зони дій ворожими комплексами радіоелектронної боротьби. У момент підльоту до об'єкта на низькій висоті радіосигнал переривається через дію спрямованих антен окопного РЕБ. Звичайний квадрокоптер у такій ситуації стає повністю некерованим, втрачає відеозв'язок з пультом та падає.Використання інтелектуальних систем дозволяє нівелювати цей фактор завдяки перенесенню функцій керування на бортовий комп'ютер. Коли завада розриває канал зв'язку з пультом, БПЛА продовжує стабільний рух за визначеною траєкторією до моменту зіткнення.Технологія базується на алгоритмах обробки відеопотоку в реальному часі за допомогою компактного обчислювального модуля. Військовий помічає об'єкт на екрані, здійснює захоплення цілі за допомогою маркеру та активує режим автопілота.Бортовий комп'ютер запам'ятовує візуальні ознаки об'єкта та самостійно розраховує кути атаки. Система автоматичного супроводження забезпечує важливі переваги під час виконання складних завдань:Завдяки цим властивостям техніка демонструє високу результативність навіть проти рухомих об'єктів.Ефективність застосування техніки залежить від її відповідності реальним бойовим умовам. Український виробник SkyCraft розробляє та постачає надійні дрони-квадрокоптери для армії, відмовляючись від шаблонних фабричних рішень. Взаємодія із замовниками побудована на принципах індивідуального проєктування кожної партії.Військові підрозділи, благодійні фонди чи волонтери надають детальний перелік технічних вимог. На основі цієї інформації інженери SkyCraft підбирають найбільш вдалу базову платформу, яка згодом проходить глибоку модернізацію. Більшість замовлень компанії є унікальними, адже кастомізація дозволяє створювати максимально адаптований інструмент.Доопрацювання базової моделі включає кілька етапів:Коли всі деталі погоджені із замовником, проєкт передається безпосередньо у виробничий цех. Підприємство оперативно виготовляє узгоджену партію кастомних БПЛА та необхідного суміжного обладнання.Для підвищення загальної ефективності роботи комплексів використовується суміжне обладнання. Важливим елементом забезпечення зв'язку є спеціальний ретранслятор FPV, який не є окремим безпілотником. Це функціональне навісне обладнання, котре кріпиться на корпус звичайного квадрокоптера.Такий модуль підіймається в повітря та здійснює трансляцію радіосигналу, розширюючи робочу зону для інших дронів на радіокеруванні. Це дозволяє операторам керувати технікою на значних відстанях із безпечних закритих позицій.Впровадження автоматизованих комплексів від компанії SkyCraft відкриває нові можливості для точного знищення сил ворога. Кастомні рішення дозволяють адаптувати технічні характеристики під мінливу ситуацію на полі бою, забезпечуючи підрозділи надійними засобами ураження.

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