У Луцьку досі не затвердили вигляд сектору почесних поховань полеглих воїнів

Алла Надточій закликала міську владу якнайшвидше затвердити концепцію сектору почесних поховань та вигляд пам’ятників полеглим військовослужбовцям.



Про це вона повідомила після позачергової сесії міської ради, під час якої порушила питання належного вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України, передає



За словами депутатки, від початку повномасштабного вторгнення досі не напрацьовано та не затверджено єдиного бачення щодо оформлення сектору почесних поховань.



«На жаль, не всі родини знають, що облаштування місць поховання у секторі почесних поховань здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету, а самостійне встановлення пам’ятників у цьому секторі не передбачене. Саме тому надзвичайно важливо, щоб сім’ї загиблих Героїв отримували повну, зрозумілу та своєчасну інформацію», – зауважила Надточій.



Надточій звернулася до секретаря міської ради з проханням пришвидшити необхідні конкурсні процедури, провести широке обговорення майбутнього меморіального простору із сім’ями загиблих воїнів та якнайшвидше ухвалити остаточне рішення. На її переконання, такі питання не повинні роками залишатися невирішеними, а родини Героїв мають отримувати повну та своєчасну інформацію від влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутатка Луцької міської радизакликала міську владу якнайшвидше затвердити концепцію сектору почесних поховань та вигляд пам’ятників полеглим військовослужбовцям.Про це вона повідомила після позачергової сесії міської ради, під час якої порушила питання належного вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України, передає "Конкурент" За словами депутатки, від початку повномасштабного вторгнення досі не напрацьовано та не затверджено єдиного бачення щодо оформлення сектору почесних поховань.«На жаль, не всі родини знають, що облаштування місць поховання у секторі почесних поховань здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету, а самостійне встановлення пам’ятників у цьому секторі не передбачене. Саме тому надзвичайно важливо, щоб сім’ї загиблих Героїв отримували повну, зрозумілу та своєчасну інформацію», – зауважила Надточій.Надточій звернулася до секретаря міської ради з проханням пришвидшити необхідні конкурсні процедури, провести широке обговорення майбутнього меморіального простору із сім’ями загиблих воїнів та якнайшвидше ухвалити остаточне рішення. На її переконання, такі питання не повинні роками залишатися невирішеними, а родини Героїв мають отримувати повну та своєчасну інформацію від влади.

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