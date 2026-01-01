У Луцькому зоопарку оселився новий мешканець
Сьогодні, 17:06
У луцькому зоопарку з’явився ще один дикобраз.
Тварина прибула до звіринця минулого тижня. Наразі вона перебуває на карантині, розповіла у коментарі misto.media директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко.
«Тварина буде перебувати на карантині, щоб привчитись до нових умов, глядачів і лише потім її переведуть у вольєр», — зазначила Денисенко.
Раніше дикобраз перебував під опікою Wild Animals Rescue Center . Його знайшли на приватному подвір’ї у Києві. Люди, які зустріли їжатця, звернулися до Kyiv Animal Rescue Group, а згодом тварину передали до центру порятунку диких тварин. Як саме дикобраз опинився на вулиці — невідомо.
У зоопарку припускають, що новий мешканець може бути самкою, однак остаточно визначити стать планують згодом. У центрі порятунку диких тварин їжатця назвали Оскаром.
«Ми схиляємося, що це дівчинка. Точно визначити стать зараз неможливо», — пояснила директорка.
З її слів, дикобраз почувається добре, однак поки обережно реагує на людей і лише адаптується до нового середовища.
До слова, у зоопарку вже мешкає 7 дикобразів. Після завершення карантину нового мешканця планують поселити разом із іншими тваринами.
«Основна причина передачі була в тому, щоб тваринка була у своєму середовищі. Коли вона сама знаходиться, їй сумно, тому важливо, щоб вона спілкувалася із собі подібними та жила в умовах, наближених до природних», — додала Людмила Денисенко.
Побачити нового дикобраза відвідувачі луцького зоопарку зможуть орієнтовно через два тижні після завершення карантину.
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Тварина прибула до звіринця минулого тижня. Наразі вона перебуває на карантині, розповіла у коментарі misto.media директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко.
«Тварина буде перебувати на карантині, щоб привчитись до нових умов, глядачів і лише потім її переведуть у вольєр», — зазначила Денисенко.
Раніше дикобраз перебував під опікою Wild Animals Rescue Center . Його знайшли на приватному подвір’ї у Києві. Люди, які зустріли їжатця, звернулися до Kyiv Animal Rescue Group, а згодом тварину передали до центру порятунку диких тварин. Як саме дикобраз опинився на вулиці — невідомо.
У зоопарку припускають, що новий мешканець може бути самкою, однак остаточно визначити стать планують згодом. У центрі порятунку диких тварин їжатця назвали Оскаром.
«Ми схиляємося, що це дівчинка. Точно визначити стать зараз неможливо», — пояснила директорка.
З її слів, дикобраз почувається добре, однак поки обережно реагує на людей і лише адаптується до нового середовища.
До слова, у зоопарку вже мешкає 7 дикобразів. Після завершення карантину нового мешканця планують поселити разом із іншими тваринами.
«Основна причина передачі була в тому, щоб тваринка була у своєму середовищі. Коли вона сама знаходиться, їй сумно, тому важливо, щоб вона спілкувалася із собі подібними та жила в умовах, наближених до природних», — додала Людмила Денисенко.
Побачити нового дикобраза відвідувачі луцького зоопарку зможуть орієнтовно через два тижні після завершення карантину.
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