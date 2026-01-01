Ікони зі зруйнованого храму на Запоріжжі зберігатимуться на Волині

Андрій Собчук вивіз зі зруйнованого росіянами храму у місті Гуляйполе на Запоріжжі вісім ікон та передав їх на Волинь.



Чотири образи зберігаються у церкві Воскресіння Христового села Звірів, розповів Андрій Синчина. Ще чотири ікони передали у храм Святих Бориса і Гліба у села Романів.



"Під час руйнування храму у місті Гуляйполе ці ікони дивом вціліли серед руїн. Вони пережили пекло війни, щоб тепер дарувати нам надію та віру в те, що світло завжди перемагає темряву", — сказав Андрій Синчина.



Настоятель храму у селі Звірів також зазначив, що ікони планують подати на експертизу для подальшого вивчення їхнього віку та історичної цінності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець з Волинівивіз зі зруйнованого росіянами храму у місті Гуляйполе на Запоріжжі вісім ікон та передав їх на Волинь.Чотири образи зберігаються у церкві Воскресіння Христового села Звірів, розповів Суспільному 13 липня настоятель храму. Ще чотири ікони передали у храм Святих Бориса і Гліба у села Романів."Під час руйнування храму у місті Гуляйполе ці ікони дивом вціліли серед руїн. Вони пережили пекло війни, щоб тепер дарувати нам надію та віру в те, що світло завжди перемагає темряву", — сказав Андрій Синчина.Настоятель храму у селі Звірів також зазначив, що ікони планують подати на експертизу для подальшого вивчення їхнього віку та історичної цінності.

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