До Львова через Луцьк курсує новий потяг
Сьогодні, 15:58
«Укрзалізниця» запустила новий сезонний регіональний поїзд № 821/822, який сполучає Рівне, Луцьк і Львів, пише misto.media.
Новий регіональний поїзд № 821 курсує з Рівного до Львова через Клевань, Ківерці, Луцьк і Горохів. У зворотному напрямку пасажирів перевозитиме поїзд № 822.
Розклад поїзда № 821 Рівне — Львів:
Рівне — відправлення о 15:07;
Клевань — 15:26–15:28;
Ківерці — 16:01–16:03;
Луцьк — 16:15–16:17;
Горохів — 18:07–18:08;
Львів — прибуття о 20:10.
Зі Львова потяг відправлятиметься о 9:35, прибуття до Луцька — о 13:35.
Поїзд є сезонним літнім рейсом, який «Укрзалізниця» запустила з липня 2026 року в експериментальному форматі. Він курсує не щодня, а за визначеним графіком, тому перед поїздкою варто перевіряти дату відправлення та наявність квитків.
Придбати квитки можна в офіційному застосунку «Укрзалізниці» або на сайті компанії. Вартість залежить від дня тижня: від 195 грн до 227 грн.
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Новий регіональний поїзд № 821 курсує з Рівного до Львова через Клевань, Ківерці, Луцьк і Горохів. У зворотному напрямку пасажирів перевозитиме поїзд № 822.
Розклад поїзда № 821 Рівне — Львів:
Рівне — відправлення о 15:07;
Клевань — 15:26–15:28;
Ківерці — 16:01–16:03;
Луцьк — 16:15–16:17;
Горохів — 18:07–18:08;
Львів — прибуття о 20:10.
Зі Львова потяг відправлятиметься о 9:35, прибуття до Луцька — о 13:35.
Поїзд є сезонним літнім рейсом, який «Укрзалізниця» запустила з липня 2026 року в експериментальному форматі. Він курсує не щодня, а за визначеним графіком, тому перед поїздкою варто перевіряти дату відправлення та наявність квитків.
Придбати квитки можна в офіційному застосунку «Укрзалізниці» або на сайті компанії. Вартість залежить від дня тижня: від 195 грн до 227 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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