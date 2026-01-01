До Львова через Луцьк курсує новий потяг

До Львова через Луцьк курсує новий потяг
«Укрзалізниця» запустила новий сезонний регіональний поїзд № 821/822, який сполучає Рівне, Луцьк і Львів, пише misto.media.

Новий регіональний поїзд № 821 курсує з Рівного до Львова через Клевань, Ківерці, Луцьк і Горохів. У зворотному напрямку пасажирів перевозитиме поїзд № 822.

Розклад поїзда № 821 Рівне — Львів:

Рівне — відправлення о 15:07;

Клевань — 15:26–15:28;

Ківерці — 16:01–16:03;

Луцьк — 16:15–16:17;

Горохів — 18:07–18:08;

Львів — прибуття о 20:10.

Зі Львова потяг відправлятиметься о 9:35, прибуття до Луцька — о 13:35.

Поїзд є сезонним літнім рейсом, який «Укрзалізниця» запустила з липня 2026 року в експериментальному форматі. Він курсує не щодня, а за визначеним графіком, тому перед поїздкою варто перевіряти дату відправлення та наявність квитків.

Придбати квитки можна в офіційному застосунку «Укрзалізниці» або на сайті компанії. Вартість залежить від дня тижня: від 195 грн до 227 грн.

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Теги: Львів, потяг, Луцьк
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