До Львова через Луцьк курсує новий потяг





Новий регіональний поїзд № 821 курсує з Рівного до Львова через Клевань, Ківерці, Луцьк і Горохів. У зворотному напрямку пасажирів перевозитиме поїзд № 822.



Розклад поїзда № 821 Рівне — Львів:



Рівне — відправлення о 15:07;



Клевань — 15:26–15:28;



Ківерці — 16:01–16:03;



Луцьк — 16:15–16:17;



Горохів — 18:07–18:08;



Львів — прибуття о 20:10.



Зі Львова потяг відправлятиметься о 9:35, прибуття до Луцька — о 13:35.



Поїзд є сезонним літнім рейсом, який «Укрзалізниця» запустила з липня 2026 року в експериментальному форматі. Він курсує не щодня, а за визначеним графіком, тому перед поїздкою варто перевіряти дату відправлення та наявність квитків.



Придбати квитки можна в офіційному застосунку «Укрзалізниці» або на сайті компанії. Вартість залежить від дня тижня: від 195 грн до 227 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» запустила новий сезонний регіональний поїзд № 821/822, який сполучає Рівне, Луцьк і Львів, пише misto.media Новий регіональний поїзд № 821 курсує з Рівного до Львова через Клевань, Ківерці, Луцьк і Горохів. У зворотному напрямку пасажирів перевозитиме поїзд № 822.Рівне — відправлення о 15:07;Клевань — 15:26–15:28;Ківерці — 16:01–16:03;Луцьк — 16:15–16:17;Горохів — 18:07–18:08;Львів — прибуття о 20:10.Зі Львова потяг відправлятиметься о 9:35, прибуття до Луцька — о 13:35.Поїзд є сезонним літнім рейсом, який «Укрзалізниця» запустила з липня 2026 року в експериментальному форматі. Він курсує не щодня, а за визначеним графіком, тому перед поїздкою варто перевіряти дату відправлення та наявність квитків.Придбати квитки можна в офіційному застосунку «Укрзалізниці» або на сайті компанії. Вартість залежить від дня тижня: від 195 грн до 227 грн.

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