Судять волинян, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

Судять волинян, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ
Продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ – на Волині судять членів організованої групи.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо членів організованої групи, які налагодили схему контрабанди транспортних засобів нібито для потреб Збройних Сил України та продавали їх за готівку.

Незаконну діяльність волиняни розпочали в 2024 році. Вони придбавали автомобілі на території країн Європейського Союзу та організовували їхнє незаконне переміщення через митний кордон України під виглядом гуманітарної допомоги.

В Україні транспортні засоби за потреби ремонтували, шукали на них покупців та збували за готівку. Йдеться про реалізацію 13 контрабандних автомобілів загальною вартістю близько 3 мільйонів гривень.
Судять волинян, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

Під час обшуків у фігурантів провадження вилучено документи благодійних організацій, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, реєстраційні талони, акти приймання-передачі транспортних засобів, державні номерні знаки, а також автомобілі, які були ввезені на митну територію України як благодійна допомога.
Судять волинян, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.ч. 2,3 ст. 201-4 КК України.
Судять волинян, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ
Судять волинян, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

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Теги: автомобілі, ЗСУ, волиняни
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