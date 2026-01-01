У Луцьку дітей запрошують на безкоштовну виставу «Пітер Пен» у PortCity

PortCity продовжується театральний сезон. Маленьких глядачів та їхніх батьків запрошують на лялькову виставу «Пітер Пен» від театру ляльок «Вежа казок».



На відвідувачів чекає захоплива історія, яскраві персонажі та казкова атмосфера. Організатори зазначають, що вистава стане гарною можливістю провести сімейний вихідний і познайомити дітей із театральним мистецтвом.



Показ відбудеться 19 липня о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ PortCity (зона біля кінотеатру).



Вхід на виставу вільний.



Нагадаємо,



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