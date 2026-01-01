Пінне диско, бульбашки й подарунки: у PortCity готують найвеселішу подію літа
Сьогодні, 16:02
Лучан та гостей міста родинами кличуть 26 липня о 14:00 на найвеселішу літню подію сезону – Party в ТРЦ PortCity.
На гостей чекають:
захопливе пінне диско,
видовищне бульбашкове шоу,
хендмейд-ярмарок,
подарунки та безліч позитивних емоцій.
Проведіть незабутній день разом із сім’єю та друзями у ТРЦ PortCity. Літо створене для веселощів – зустрінемося 26 липня о 14:00 на першому поверсі ТРЦ,- наголошують у ТРЦ.
Нагадаємо, у дитячому розважальному центрі Figli Migli, що розташований у ТРЦ PortCity в Луцьку, запустили акцію для відвідувачів. У будні до 12:00 діє знижка 50% на безлімітне відвідування ігрової зони.
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На гостей чекають:
Проведіть незабутній день разом із сім’єю та друзями у ТРЦ PortCity. Літо створене для веселощів – зустрінемося 26 липня о 14:00 на першому поверсі ТРЦ,- наголошують у ТРЦ.
Нагадаємо, у дитячому розважальному центрі Figli Migli, що розташований у ТРЦ PortCity в Луцьку, запустили акцію для відвідувачів. У будні до 12:00 діє знижка 50% на безлімітне відвідування ігрової зони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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