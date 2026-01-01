Українські дрони уразили 14 суден, склади та нафтобази в рф на відстані до 1500 км





Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, а також СБУ та Генштаб ЗСУ, пише



Як повідомили в Генштабі ЗСУ, у ніч проти 9 липня Сили оборони уразили 12 танкерів, один буксир та один суховантаж рф в Азовському морі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.



«Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій», — зазначили в Генштабі.



Також військові:



поцілили у склад боєприпасів в районі Сорокиного на Луганщині;



атакували нафтоналивний термінал «Юг Руси» у Батайську Ростовської області;



атакували нафтоперекачувальну станцію в Уфі, що розташована за 1500 кілометрів від кордону.



СБУ завдала ударів по нафтобазі «Червона зоря» у Тверській області та базі «Ставропольська» у Ставропольському краї (обидві розташовані за понад 500 кілометрів від кордону). Після влучань дронів там спалахнули масштабні пожежі.



За словами Зеленського, ці атаки є виконанням плану «далекобійних санкцій». Вони спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує російську армію пальним та працює на воєнну політику кремля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони уразили 14 суден рф в Азовському морі. Під удари дронів також потрапили склад боєприпасів на Луганщині та низка нафтобаз, зокрема в Уфі на відстані майже 1500 кілометрів від кордону.Про це повідомили президент України, а також СБУ та Генштаб ЗСУ, пише Громадське Як повідомили в Генштабі ЗСУ, у ніч проти 9 липня Сили оборони уразили 12 танкерів, один буксир та один суховантаж рф в Азовському морі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.«Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій», — зазначили в Генштабі.Також військові:поцілили у склад боєприпасів в районі Сорокиного на Луганщині;атакували нафтоналивний термінал «Юг Руси» у Батайську Ростовської області;атакували нафтоперекачувальну станцію в Уфі, що розташована за 1500 кілометрів від кордону.СБУ завдала ударів по нафтобазі «Червона зоря» у Тверській області та базі «Ставропольська» у Ставропольському краї (обидві розташовані за понад 500 кілометрів від кордону). Після влучань дронів там спалахнули масштабні пожежі.За словами Зеленського, ці атаки є виконанням плану «далекобійних санкцій». Вони спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує російську армію пальним та працює на воєнну політику кремля.

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