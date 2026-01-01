«Хто завтра буде захищати вас від ворожої армії», - Буданов відреагував на конфлікт з військовими ТЦК у Львові





Тоді натовп розтрощив службову автівку військових через затримання чоловіка, пише



Влада



Міський голова Львова Андрій Садовий ще ввечері закликав громадян «зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог». Згодом він назвав те, що відбулося у Львові «ще не діагнозом, але вже симптомом». Всі, хто порушив закон, мають понести відповідальність, сказав міський голова.



«58 тисяч львів’ян і львів’янок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось із загиблими земляками. Місто віддає левову допомогу свого бюджету на підтримку Сил Оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула. Найбільше сьогодні росія зацікавлена ​​в тому, щоб ці почали воювати між собою. Будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди», — заявив Садовий.



Керівник Офісу президента Кирило Буданов також очікує від правоохоронних органів «справедливої реакції»:



«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас».



Військова омбудсменка Ольга Решетилова напередодні заявила, що в конфлікті між військовими ТЦК та цивільними несе відповідальність уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.



«Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема. Не знаєте чому? Окреме місце в пеклі буде для тих політиків і посадовців, які хайпують на темі мобілізації. Ви всі їх знаєте, тут нема чого додати», — написала Решетилова.



Військові



На думку командирки медичної служби «Ульф» окремого 108 батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової, за те, що відбулося у Львові несе відповідальність не лише суспільство, а й влада: «Якщо система мобілізації потребує змін — її потрібно змінювати. Якщо потрібна реформа ТЦК — її потрібно проводити. Якщо потрібна чесна державна політика щодо служби, ротацій, демобілізації та рекрутингу — її потрібно створювати. А ми продовжуємо бавитися в рейтинги та тішити себе думками про вибори».



«Люди бачать перед собою не Кабмін, не Верховну Раду, не Офіс Президента. Вони бачать військового у формі. І саме він отримує весь удар -словесний, моральний, фізичний. При цьому держава роками не створила відчуття справедливості. Одні служать із перших днів війни без ротацій. Інші знаходять способи не служити взагалі. Одні повертаються без кінцівок. Інші демонструють в соцмережах, як чудово живуть за кордоном. Саме це породжує лють. А коли лють не знаходить відповіді від держави, вона шукає найближчу мішень. Нею стає військовий із ТЦК», — каже вона.



Військовий ЗСУ Володимир Шередега розкритикував роботу поліції під час конфлікту, яка, на його думку, «просто розчинилася в повітрі». А влада, за словами Шередеги, «довгими роками відмовлялася створювати нормальне, прозоре та зрозуміле мобілізаційне законодавство»:



«Вчорашній Львів вкотре продемонстрував, що буває, коли країна відмовляється дорослішати. Якщо продовжувати ховати голову в пісок, вдавати, що з мобілізацією не відбувається нічого катастрофічного, і берегти спокій тих, хто вирішив пересидіти війну в телевізорі, у майбутньому все це тільки здасться дрібною сваркою», — зазначив він.



Колишній командир батальйону 47-ої ОМБр «Маґура» Олександр Ширшин поклав відповідальність за інцидент у Львові на військово-політичне керівництво. За його словами, проблема зі ставленням до військовослужбовців та ветеранів «дуже системна».



«Поки будемо ухилятися від обговорення важких і болючих питань, поки будемо ховатися від відповідей на запит справедливості, поки будемо толерувати безвідповідальність на всіх рівнях — будемо мати “скелягейт”, львівських “штурмовиків”, напади на ветеранів… І все буде виправдовуватися російським іпсо…» — написав він.



Речник 8 корпусу Десантно-штурмових військ Вадим Карп’як заявив, що конфлікт став можливим завдяки відсутності адекватної реакції влади і суспільства на попередні напади на військових: «Ми не потягнемо війну на два фронти, якщо один з них буде в тилу».



Нагадаємо, увечері 8 липня в Сихівському районі Львові натовп почав бити службовий автомобіль ТЦК. За даними речниці поліції Львівщини Аліни Подрейко та керівництва ТЦК, конфлікт стався через затримання військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку.



Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що вночі в місті провели нараду з правоохоронцями щодо цього інциденту. На його думку, ті, хто вчиняв правопорушення, «повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Конфлікт з військовими ТЦК, що стався у Сихівському районі Львова ввечері 8 липня, викликав бурхливу реакцію серед військових, політиків та активістів.Тоді натовп розтрощив службову автівку військових через затримання чоловіка, пише Громадське Міський голова Львоваще ввечері закликав громадян «зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог». Згодом він назвав те, що відбулося у Львові «ще не діагнозом, але вже симптомом». Всі, хто порушив закон, мають понести відповідальність, сказав міський голова.«58 тисяч львів’ян і львів’янок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось із загиблими земляками. Місто віддає левову допомогу свого бюджету на підтримку Сил Оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула. Найбільше сьогодні росія зацікавлена ​​в тому, щоб ці почали воювати між собою. Будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди», — заявив Садовий.Керівник Офісу президентатакож очікує від правоохоронних органів «справедливої реакції»:«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас».Військова омбудсменканапередодні заявила, що в конфлікті між військовими ТЦК та цивільними несе відповідальність уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.«Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема. Не знаєте чому? Окреме місце в пеклі буде для тих політиків і посадовців, які хайпують на темі мобілізації. Ви всі їх знаєте, тут нема чого додати», — написала Решетилова.На думку командирки медичної служби «Ульф» окремого 108 батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової, за те, що відбулося у Львові несе відповідальність не лише суспільство, а й влада: «Якщо система мобілізації потребує змін — її потрібно змінювати. Якщо потрібна реформа ТЦК — її потрібно проводити. Якщо потрібна чесна державна політика щодо служби, ротацій, демобілізації та рекрутингу — її потрібно створювати. А ми продовжуємо бавитися в рейтинги та тішити себе думками про вибори».«Люди бачать перед собою не Кабмін, не Верховну Раду, не Офіс Президента. Вони бачать військового у формі. І саме він отримує весь удар -словесний, моральний, фізичний. При цьому держава роками не створила відчуття справедливості. Одні служать із перших днів війни без ротацій. Інші знаходять способи не служити взагалі. Одні повертаються без кінцівок. Інші демонструють в соцмережах, як чудово живуть за кордоном. Саме це породжує лють. А коли лють не знаходить відповіді від держави, вона шукає найближчу мішень. Нею стає військовий із ТЦК», — каже вона.Військовий ЗСУрозкритикував роботу поліції під час конфлікту, яка, на його думку, «просто розчинилася в повітрі». А влада, за словами Шередеги, «довгими роками відмовлялася створювати нормальне, прозоре та зрозуміле мобілізаційне законодавство»:«Вчорашній Львів вкотре продемонстрував, що буває, коли країна відмовляється дорослішати. Якщо продовжувати ховати голову в пісок, вдавати, що з мобілізацією не відбувається нічого катастрофічного, і берегти спокій тих, хто вирішив пересидіти війну в телевізорі, у майбутньому все це тільки здасться дрібною сваркою», — зазначив він.Колишній командир батальйону 47-ої ОМБр «Маґура»поклав відповідальність за інцидент у Львові на військово-політичне керівництво. За його словами, проблема зі ставленням до військовослужбовців та ветеранів «дуже системна».«Поки будемо ухилятися від обговорення важких і болючих питань, поки будемо ховатися від відповідей на запит справедливості, поки будемо толерувати безвідповідальність на всіх рівнях — будемо мати “скелягейт”, львівських “штурмовиків”, напади на ветеранів… І все буде виправдовуватися російським іпсо…» — написав він.Речник 8 корпусу Десантно-штурмових військзаявив, що конфлікт став можливим завдяки відсутності адекватної реакції влади і суспільства на попередні напади на військових: «Ми не потягнемо війну на два фронти, якщо один з них буде в тилу».Нагадаємо, увечері 8 липня в Сихівському районі Львові натовп почав бити службовий автомобіль ТЦК. За даними речниці поліції Львівщини Аліни Подрейко та керівництва ТЦК, конфлікт стався через затримання військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку.Начальник Львівської ОВАзаявив, що вночі в місті провели нараду з правоохоронцями щодо цього інциденту. На його думку, ті, хто вчиняв правопорушення, «повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності».

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