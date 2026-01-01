Сім років незаконно перебував в Україні: на Волині видворять громадянина Азербайджану
Сьогодні, 13:29
На Волині виявили порушника міграційного законодавства.
Про ще 9 липня повідомили у Міграційній службі Волині.
У рамках профілактичних заходів «Мігрант» працівники УСР ДСР Національної поліції у Волинській області спільно з працівниками УДМС у Волинській області виявили 30-річного громадянина Азербайджану, який протягом семи років незаконно перебував на території України без документів, що надають право на законне проживання.
Раніше іноземець не виконав рішення про примусове повернення та не залишив територію України у визначений строк.
Працівники УДМС у Волинській області прийняли рішення про примусове видворення іноземця з території України.
Судом задовольнив позов міграційної служби про його примусове видворення та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) з метою забезпечення виконання рішення про видворення.
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Про ще 9 липня повідомили у Міграційній службі Волині.
У рамках профілактичних заходів «Мігрант» працівники УСР ДСР Національної поліції у Волинській області спільно з працівниками УДМС у Волинській області виявили 30-річного громадянина Азербайджану, який протягом семи років незаконно перебував на території України без документів, що надають право на законне проживання.
Раніше іноземець не виконав рішення про примусове повернення та не залишив територію України у визначений строк.
Працівники УДМС у Волинській області прийняли рішення про примусове видворення іноземця з території України.
Судом задовольнив позов міграційної служби про його примусове видворення та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) з метою забезпечення виконання рішення про видворення.
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