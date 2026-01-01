В Україні змінили терміни дії водійських посвідчень





Про зміни повідомили у МВС, пише



Відповідно до змін:



для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) посвідчення діятимуть 15 років;



для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) строк дії посвідчення становитиме 5 років.



Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень саме регулярне підтвердження стану здоров’я стане одним із ключових елементів допуску до керування транспортними засобами. За його словами, водії легкового транспорту проходитимуть цю процедуру раз на 15 років, а водії, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення — кожні 5 років, оскільки вони несуть підвищену відповідальність за безпеку дорожнього руху.



Водночас раніше видані посвідчення водія залишаються чинними до завершення строку дії, зазначеного в документі.



Під час планового обміну посвідчення через 5 або 15 років повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачене законодавством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Нововведення передбачають різний строк дії посвідчень залежно від категорії транспорту та мають наблизити українське законодавство до європейських стандартів.Про зміни повідомили у МВС, пише misto.media Відповідно до змін:для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) посвідчення діятимуть 15 років;для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) строк дії посвідчення становитиме 5 років.Міністр внутрішніх справ Україниповідомив, що після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень саме регулярне підтвердження стану здоров’я стане одним із ключових елементів допуску до керування транспортними засобами. За його словами, водії легкового транспорту проходитимуть цю процедуру раз на 15 років, а водії, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення — кожні 5 років, оскільки вони несуть підвищену відповідальність за безпеку дорожнього руху.Водночас раніше видані посвідчення водія залишаються чинними до завершення строку дії, зазначеного в документі.Під час планового обміну посвідчення через 5 або 15 років повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачене законодавством.

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