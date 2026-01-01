На Волині мобілізували священника УПЦ МП з Рівненщини

На Волині мобілізували священника УПЦ МП з Рівненщини
Настоятеля Михайлівського храму села Ставрів Рівненської єпархії УПЦ МП Віталія Ціпкайла мобілізували на Волині. Священник не мав відстрочки чи бронювання, тож нині проходить службу у лавах Збройних Сил України.

Про це ZAXID.NET повідомила речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Про мобілізацію священника у середу, 8 липня, повідомили на фейсбук-сторінці Рівненської єпархії УПЦ МП. У дописі зазначили, що Віталія Ціпкайла затримали 2 липня у Волинській області та закликали вірян молитися за нього.

Як розповіла речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, 2 липня на одному з блокпостів поблизу села Дерно Луцького району поліцейські зупинили автомобіль, 43-річний водій якого підлягав призову під час мобілізації.

Під час перевірки військово-облікових документів зʼясувалося, що за кермом перебуває протоієрей Віталій Ціпкайло, який не мав права на відстрочку чи бронювання.

«Йому розʼяснили необхідність прибуття до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії та можливого подальшого проходження служби. Громадянин погодився та прибув до ТЦК на власному автомобілі. Після проходження ВЛК його визнали придатним і призвали за мобілізацією до однієї з військових частин Збройних Сил України», – повідомила Уляна Кравчук.

Віталій Ціпкайло народився 9 січня 1983 року. У 2007 році він закінчив Волинську духовну семінарію. Сан священника він отримав 20 червня 2005 року, а з листопада 2009 року є настоятелем Михайлівського храму села Ставрів Рівненської єпархії УПЦ.

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Теги: Волинь, священник, Рівненщина
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