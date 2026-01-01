Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 12:27
Завтра, 10 липня, відбудеться прощання з Героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Садовський Євгеній Юрійович (28.10.1982 року народження) загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Рівне Пологівського району Запорізької області.
Чернюк Олег Валерійович (16.02.2001 року народження) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.
Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.
О 9.50 тіло Євгенія Садовського траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку за адресою Київський майдан, 3.
О 10.00 тіло Олега Чернюка траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що проспекті Президента Грушевського, 22.
О 10.30 тіло Олександра Смалюха траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці.
Чин похорону Героїв відбудеться об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Садовський Євгеній Юрійович (28.10.1982 року народження) загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Рівне Пологівського району Запорізької області.
Чернюк Олег Валерійович (16.02.2001 року народження) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.
Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.
О 9.50 тіло Євгенія Садовського траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку за адресою Київський майдан, 3.
О 10.00 тіло Олега Чернюка траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що проспекті Президента Грушевського, 22.
О 10.30 тіло Олександра Смалюха траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці.
Чин похорону Героїв відбудеться об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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