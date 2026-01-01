Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями

Завтра, 10 липня, відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Садовський Євгеній Юрійович (28.10.1982 року народження) загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Рівне Пологівського району Запорізької області.Чернюк Олег Валерійович (16.02.2001 року народження) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.О 9.50 тіло Євгенія Садовського траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку за адресою Київський майдан, 3.О 10.00 тіло Олега Чернюка траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що проспекті Президента Грушевського, 22.О 10.30 тіло Олександра Смалюха траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці.Чин похорону Героїв відбудеться об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.