У Луцьку водій посадив за кермо авто 10-річну дитину. ВІДЕО

У Луцьку водій посадив за кермо 10-річну дитину та отримав адміністративний протокол.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Днями ми отримали повідомлення від небайдужої громадянки. Вона побачила, як чоловік дозволив керувати автомобілем своїй малолітній дитині.Ми оперативно встановили дані чоловіка та з'ясували обставини події", - йдеться в повідомленні.За неналежне виконання батьківських обов'язків патрульні склали на батька адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 та винесли постанову за ч. 1 ст 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУПАП. Далі передали колегам з ювенальної превенції.