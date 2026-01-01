У Луцьку водій посадив за кермо авто 10-річну дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
У Луцьку водій посадив за кермо 10-річну дитину та отримав адміністративний протокол.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями ми отримали повідомлення від небайдужої громадянки. Вона побачила, як чоловік дозволив керувати автомобілем своїй малолітній дитині.
Ми оперативно встановили дані чоловіка та з'ясували обставини події", - йдеться в повідомленні.
За неналежне виконання батьківських обов'язків патрульні склали на батька адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 та винесли постанову за ч. 1 ст 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУПАП. Далі передали колегам з ювенальної превенції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями ми отримали повідомлення від небайдужої громадянки. Вона побачила, як чоловік дозволив керувати автомобілем своїй малолітній дитині.
Ми оперативно встановили дані чоловіка та з'ясували обставини події", - йдеться в повідомленні.
За неналежне виконання батьківських обов'язків патрульні склали на батька адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 та винесли постанову за ч. 1 ст 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУПАП. Далі передали колегам з ювенальної превенції.
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