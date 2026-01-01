Україна має два місяці на завершення війни, - Павел





З таким попередженням виступив президент Чехії Петр Павел, повідомляє



Павел заявив, що російський диктатор володимир путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня.



"Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати Росії, що готові розпочати переговори", - наголосив президент Чехії.



На його думку, до завершення парламентських виборів Путін навряд чи наважиться оголосити мобілізацію.



"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію раніше, але щойно вибори завершаться, це вікно можливостей швидко звузиться", - попередив Павел.



Він озвучив припущення, що мобілізація буде вкрай непопулярною серед російських виборців.



На цьому тлі Павел закликав союзників використати тиск на Росію, щоб добитися проведення мирних переговорів у найближчі тижні.



"У Росії на даний момент багато внутрішніх проблем і викликів. Російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. Путіну буде важко зберігати спокій удома", - вважає президент Чехії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська влада має лише два місяці, щоб покласти край війні з Росією. Якщо цього не станеться - Кремль може наважитися на серйозну ескалацію.З таким попередженням виступив президент Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.Павел заявив, що російський диктаторможе оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня."Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати Росії, що готові розпочати переговори", - наголосив президент Чехії.На його думку, до завершення парламентських виборів Путін навряд чи наважиться оголосити мобілізацію."У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію раніше, але щойно вибори завершаться, це вікно можливостей швидко звузиться", - попередив Павел.Він озвучив припущення, що мобілізація буде вкрай непопулярною серед російських виборців.На цьому тлі Павел закликав союзників використати тиск на Росію, щоб добитися проведення мирних переговорів у найближчі тижні."У Росії на даний момент багато внутрішніх проблем і викликів. Російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. Путіну буде важко зберігати спокій удома", - вважає президент Чехії.

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