Україна має два місяці на завершення війни, - Павел

Україна має два місяці на завершення війни, - Павел
Українська влада має лише два місяці, щоб покласти край війні з Росією. Якщо цього не станеться - Кремль може наважитися на серйозну ескалацію.

З таким попередженням виступив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Павел заявив, що російський диктатор володимир путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня.

"Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати Росії, що готові розпочати переговори", - наголосив президент Чехії.

На його думку, до завершення парламентських виборів Путін навряд чи наважиться оголосити мобілізацію.

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію раніше, але щойно вибори завершаться, це вікно можливостей швидко звузиться", - попередив Павел.

Він озвучив припущення, що мобілізація буде вкрай непопулярною серед російських виборців.

На цьому тлі Павел закликав союзників використати тиск на Росію, щоб добитися проведення мирних переговорів у найближчі тижні.

"У Росії на даний момент багато внутрішніх проблем і викликів. Російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. Путіну буде важко зберігати спокій удома", - вважає президент Чехії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій посадив за кермо авто 10-річну дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
Україна має два місяці на завершення війни, - Павел
Сьогодні, 11:04
Зводили без дозволів: у селі на Волині зупинили будівництво церкви УПЦ МП. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
Посадовиця Торгово-промислової палати вимагала 100 тисяч євро у виробника дронів, - СБУ
Сьогодні, 10:09
Велотабір у Луцьку відвідали 23 школярі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Медіа
відео
1/8