Посадовиця Торгово-промислової палати вимагала 100 тисяч євро у виробника дронів, - СБУ

Затримано радницю з правових питань Торгово-промислової палати України (ТППУ) та її сина за підозрою у вимаганні 100 тисяч євро хабаря з виробника українських безпілотних систем.Про це повідомили в СБУ.Як з’ясувало розслідування, фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.За матеріалами справи, у червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника відбулася пожежа через повітряну атаку росіян. Надзвичайна подія на об’єкті поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів. Для підтвердження нештатної ситуації та уникнення штрафних санкцій компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.Радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина як посередника для зустрічі з підрядниками та передачі хабаря.Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів та затримали посередника «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази протиправних дій.Наразі посадовиці ТППУ та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.