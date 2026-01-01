Зводили без дозволів: у селі на Волині зупинили будівництво церкви УПЦ МП. ВІДЕО









На одній з вулиць у селі Нічогівка — будівництво. На території під час знімання було порожньо. Зараз тут роботи не ведуть, розповів місцевий житель Петро Чміль. З його слів, схоже на те, що тут зводять нову церкву.



Що кажуть жителі волинського села про зведення храму УПЦ МП



Місцевий настоятель ПЦУ, отець Петро Лущинський розповів, що 95% жителів села сім років тому приєдналися до Православної церкви України.



Невелика частина вірян, з його слів, залишилися в Українській православній церкві московського патріархату і провадила діяльність у приватному будинку.



Зі слів священника, релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця звернулася до районної ради, аби діяльність церков московського патріархату в селі заборонили та припинили будівництво храму.



"Вони пішли молитися у приватний будинок, який згорів нещодавно. Вони почали будувати нову будівлю, так званий їхній храм... Наше село стало осередком московського патріархату, адже весь округ перейшов до ПЦУ, і навколишні села стали їздити сюди, збиратися до їхньої громади", — зазначив священник.



Житель Нічогівки Петро Чміль розповів, що обласна рада в 2023 році голосувала за заборону діяльності Української православної церкви на території Волинської області. Натомість тоді Суспільному адвокат Василь Самолюк коментував, що таке рішення не має юридичної сили, адже забороняти діяльність релігійної організації може тільки суд.



"Це рішення не виконується. Будується церква. Вони мотивують тим, що це тимчасове будівництво... Це культурна споруда, вона географічно розміщена так. Підготовлено там все так, як церква будується. Там є вівтар", — сказав чоловік.



Ніна Лихач із Нічогівки каже: у селі проводили збори в клубі щодо переходу громади з УПЦ у ПЦУ.



"З тої сторони 3 чоловік було. До нас приїхала з їхньої сторони група підтримки. 40 чоловік приїхало до нас на службу. — Поспілкувалися із ними, а чого ж ви приїхали? — Нам сказали, що будуть церкву забирати? Кажу, а хто у нас має нашу церкву відбирати", — додала волинянка.



Як громади Волині переходять до ПЦУ: процедура, статистика, юридичні аспекти



Від початку 2026 року на Волині одна релігійна громада перейшла до Православної церкви України, а загалом від початку повномасштабного вторгнення таких громад майже 150, розповів головний спеціаліст відділу з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації Василь Гайдук.



Для того, аби релігійна громада офіційно змінила підлеглість, сказав посадовець, потрібно провести загальні збори, правильно оформити протокол зборів, зібрати документи та надати їх для погодження у відділ з питань релігій і національностей обласної військової адміністрації.



"З приводу цього населеного пункту (Нічогівка — ред.). Громада прийняла рішення про зміну підлеглості, виготовила для цього усі необхідні документи і за результатами цих документів було прийняте рішення внести зміни у доповненні статуту у зв’язку зі зміною підлеглості", — додав Василь Гайдук.



Парафіяни Православної церкви України написали звернення від релігійної громади до тимчасової контрольної комісії Волинської обласної ради з питань виконання рішень щодо утвердження української церкви, розповіла її членкиня Юлія Вусенко. З її слів, у зверненні йшлося, що зведення храму тривало без дозвільних документів.



"Після того, як заслухали цю старосту, ми вирішили, що звернемось до селищної ради, до якої входить село Нічогівка, для того, щоб вони вжили заходів щодо припинення вищезазначених протиправних дій з форматом будівництва", — сказала Юлія Вусенко.



Будівництво церкви УПЦ МП у Нічогівці станом на початок липня зупинене, розповів Суспільному Колківський селищний голова Олександр Палінкевич. З його слів, у селищній раді раніше створили комісію, яка вивчала питання законності зведення храму.



"Відсутні відповідні правовстановлюючі документи на землю, на початок будівельних робіт. В якийсь період були спроби відновити ті роботи, але вийшли жителі села Нічогівка. Були представники поліції, селищної ради, був зачитаний лист. На сьогоднішній день там ніякі роботи не ведуться", — говорить посадовець.



Зі слів волинської юристки Ольги Кудрицької, земельна ділянка, на якій будують культову споруду, повинна мати відповідне цільове призначення — для будівництва і ведення діяльності громадської чи релігійної організації. Додає: коли йдеться про культову споруду, має бути розроблений проєкт сертифікованим архітектором.



"Треба подивитися з початку, що це за ділянка, чи належить релігійній організації, чи є витяг із реєстру. Релігійна організація звертається до ДІАМ з наданням дозволу на проведення будівництва ще до залиття фундаменту, до виставлення технічних можливостей для попереднього будівництва", — сказала юристка.



Речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що наразі ознак правопорушень на території будівництва не було, як і звернень з боку жителів села Нічогівка.



На телефонні дзвінки настоятель місцевої церкви УПЦ отець Андрій Геналюк не відповідає. Суспільне звернулося з інформаційним запитом до Волинської єпархії УПЦ, аби з'ясувати деталі зведення церкви у Нічогівці. Чи є на це дозвільні документи, Суспільне з’ясовує у Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тимчасова контрольна комісія Волинської обласної ради відреагувала на звернення жителів села Нічогівка Луцького району щодо незаконного будівництва храму Української православної церкви (московського патріархату). Суспільне з'ясовувало, чи законне будівництво храму УПЦ МП в цьому селі та як коментують ситуація тамтешні жителі.На одній з вулиць у селі Нічогівка — будівництво. На території під час знімання було порожньо. Зараз тут роботи не ведуть, розповів місцевий житель Петро Чміль. З його слів, схоже на те, що тут зводять нову церкву.Місцевий настоятель ПЦУ, отецьрозповів, що 95% жителів села сім років тому приєдналися до Православної церкви України.Невелика частина вірян, з його слів, залишилися в Українській православній церкві московського патріархату і провадила діяльність у приватному будинку.Зі слів священника, релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця звернулася до районної ради, аби діяльність церков московського патріархату в селі заборонили та припинили будівництво храму."Вони пішли молитися у приватний будинок, який згорів нещодавно. Вони почали будувати нову будівлю, так званий їхній храм... Наше село стало осередком московського патріархату, адже весь округ перейшов до ПЦУ, і навколишні села стали їздити сюди, збиратися до їхньої громади", — зазначив священник.Житель Нічогівкирозповів, що обласна рада в 2023 році голосувала за заборону діяльності Української православної церкви на території Волинської області. Натомість тоді Суспільному адвокаткоментував, що таке рішення не має юридичної сили, адже забороняти діяльність релігійної організації може тільки суд."Це рішення не виконується. Будується церква. Вони мотивують тим, що це тимчасове будівництво... Це культурна споруда, вона географічно розміщена так. Підготовлено там все так, як церква будується. Там є вівтар", — сказав чоловік.Ніна Лихач із Нічогівки каже: у селі проводили збори в клубі щодо переходу громади з УПЦ у ПЦУ."З тої сторони 3 чоловік було. До нас приїхала з їхньої сторони група підтримки. 40 чоловік приїхало до нас на службу. — Поспілкувалися із ними, а чого ж ви приїхали? — Нам сказали, що будуть церкву забирати? Кажу, а хто у нас має нашу церкву відбирати", — додала волинянка.Від початку 2026 року на Волині одна релігійна громада перейшла до Православної церкви України, а загалом від початку повномасштабного вторгнення таких громад майже 150, розповів головний спеціаліст відділу з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації Василь Гайдук.Для того, аби релігійна громада офіційно змінила підлеглість, сказав посадовець, потрібно провести загальні збори, правильно оформити протокол зборів, зібрати документи та надати їх для погодження у відділ з питань релігій і національностей обласної військової адміністрації."З приводу цього населеного пункту (Нічогівка — ред.). Громада прийняла рішення про зміну підлеглості, виготовила для цього усі необхідні документи і за результатами цих документів було прийняте рішення внести зміни у доповненні статуту у зв’язку зі зміною підлеглості", — додавПарафіяни Православної церкви України написали звернення від релігійної громади до тимчасової контрольної комісії Волинської обласної ради з питань виконання рішень щодо утвердження української церкви, розповіла її членкиня Юлія Вусенко. З її слів, у зверненні йшлося, що зведення храму тривало без дозвільних документів."Після того, як заслухали цю старосту, ми вирішили, що звернемось до селищної ради, до якої входить село Нічогівка, для того, щоб вони вжили заходів щодо припинення вищезазначених протиправних дій з форматом будівництва", — сказалаБудівництво церкви УПЦ МП у Нічогівці станом на початок липня зупинене, розповів Суспільному Колківський селищний голова. З його слів, у селищній раді раніше створили комісію, яка вивчала питання законності зведення храму."Відсутні відповідні правовстановлюючі документи на землю, на початок будівельних робіт. В якийсь період були спроби відновити ті роботи, але вийшли жителі села Нічогівка. Були представники поліції, селищної ради, був зачитаний лист. На сьогоднішній день там ніякі роботи не ведуться", — говорить посадовець.Зі слів волинської юристки, земельна ділянка, на якій будують культову споруду, повинна мати відповідне цільове призначення — для будівництва і ведення діяльності громадської чи релігійної організації. Додає: коли йдеться про культову споруду, має бути розроблений проєкт сертифікованим архітектором."Треба подивитися з початку, що це за ділянка, чи належить релігійній організації, чи є витяг із реєстру. Релігійна організація звертається до ДІАМ з наданням дозволу на проведення будівництва ще до залиття фундаменту, до виставлення технічних можливостей для попереднього будівництва", — сказала юристка.Речниця Нацполіції у Волинській областіповідомила, що наразі ознак правопорушень на території будівництва не було, як і звернень з боку жителів села Нічогівка.На телефонні дзвінки настоятель місцевої церкви УПЦ отецьне відповідає. Суспільне звернулося з інформаційним запитом до Волинської єпархії УПЦ, аби з'ясувати деталі зведення церкви у Нічогівці. Чи є на це дозвільні документи, Суспільне з’ясовує у Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

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