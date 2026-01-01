Велотабір у Луцьку відвідали 23 школярі. ВІДЕО





Про це Вадим Курилюк.



З його слів, велотабір працюватиме 5 днів. Для участі у ньому зареєструвалися 23 дитини. Навчаються на власних велосипедах.



"Вік тут варіюється, в середньому, від 7 до 14 років. кожного дня це цей графік триває з 10:00 до 12:00. Перші дні були не закцентовані на вивченні правил дорожнього руху", — каже Вадим Курилюк.



Організували велотабір патрульна поліція спільно з департаментом молоді та спорту Луцької міської ради, розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Волині Євген Остапук. З його слів, після теоретичних занять школярі складають іспит із правил дорожнього руху.



"Є такі, що вже обізнані з правилами дорожнього руху, розуміють, як правильно треба з велосипедом, але є такі дітки, що для них щось є нове. Багато питань виникає: "Чому не можна перевозити багажі на велосипеді? Чому не можна возити людей на рамі чи на кермі", — розповідає Євген Остапук.



Про будову та обслуговування велосипеда учасникам табору розповідали тренери спортивної школи "Динамо".



"Ми їм розказуємо, як замінити шину при проколі, ну, такі перші необхідні речі, які можуть статися з ними в дорозі. Тобто, яка має бути велоаптечка, що там має бути і лопатка, і камера, і декілька ключиків мініатюрних, щоб можна було в дорозі якийсь зробити мінімальний ремонт", — каже тренер Давид Ковальов.



Відвідувач табору Владислав Тимейчук каже, що дізнався про те, що дітям можна їздити на велосипеді лише тротуаром, а з 14 років можна виїжджати на проїжджу частину, якщо немає велодоріжки.



У фінальний день школярі складуть практичний іспит, керуючи велосипедом центральними вулицями міста під наглядом велопатруля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 школярі відвідують безплатний літній велотабір, який запрацював на базі Луцького міського молодіжного центру. Під час занять у таборі діти отримують досвід та навички безпечного керування велосипедом.Про це Суспільному розповів заступник директора Луцького міського молодіжного центруЗ його слів, велотабір працюватиме 5 днів. Для участі у ньому зареєструвалися 23 дитини. Навчаються на власних велосипедах."Вік тут варіюється, в середньому, від 7 до 14 років. кожного дня це цей графік триває з 10:00 до 12:00. Перші дні були не закцентовані на вивченні правил дорожнього руху", — каже Вадим Курилюк.Організували велотабір патрульна поліція спільно з департаментом молоді та спорту Луцької міської ради, розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Волині Євген Остапук. З його слів, після теоретичних занять школярі складають іспит із правил дорожнього руху."Є такі, що вже обізнані з правилами дорожнього руху, розуміють, як правильно треба з велосипедом, але є такі дітки, що для них щось є нове. Багато питань виникає: "Чому не можна перевозити багажі на велосипеді? Чому не можна возити людей на рамі чи на кермі", — розповідає Євген Остапук.Про будову та обслуговування велосипеда учасникам табору розповідали тренери спортивної школи "Динамо"."Ми їм розказуємо, як замінити шину при проколі, ну, такі перші необхідні речі, які можуть статися з ними в дорозі. Тобто, яка має бути велоаптечка, що там має бути і лопатка, і камера, і декілька ключиків мініатюрних, щоб можна було в дорозі якийсь зробити мінімальний ремонт", — каже тренер Давид Ковальов.Відвідувач табору Владислав Тимейчук каже, що дізнався про те, що дітям можна їздити на велосипеді лише тротуаром, а з 14 років можна виїжджати на проїжджу частину, якщо немає велодоріжки.У фінальний день школярі складуть практичний іспит, керуючи велосипедом центральними вулицями міста під наглядом велопатруля.

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