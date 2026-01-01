Сем, Ноемі та Марсель: якими незвичними іменами називали малюків на Волині у 2026 році

Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України підбило підсумки першого півріччя 2026 року та підготувало статистику найпопулярніших і унікальних імен, якими молоді батьки називали своїх синів та донечок.Про це йдеться на сторінці управління у фейсбуці.Волинський край цього року багатий на класичні та унікальні імена для новонароджених хлопчиків та дівчаток.Найчастіше волиняни називали синів такими іменами — Дмитро, Тимофій, Макар, Матвій, Артем. Назар, Данило, Владислав, Захар, Давид, Ярослав, Олександр, Ілля, Мирослав, Богдан, Михайло, Арсен, Олексій, Роман та АндрійСеред дівчачих імен найпоширенішими стали: Меланія, Емілія, Мілана, Юстина, Олександра, Уляна, Софія, Яна, Ангеліна, Анна, Єва, Христина, Аделіна, Мія, Дарина, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Христина, Олівія, Поліна, Валерія, Марія та ЗлатаНа Волині хлопчиків називали і доволі рідковживаними іменами: Еней, Ітан, Даніель-Артур, Теофім, Богуслав, Лукаш, Стефан, Гордій, Даніель, Демид, Тадей, Ігнат, Гавриїл, Нестор, Єссей, Ерік, Мілош, Ноель, Міхаель, Авіель, Самійло, Еміліан, Єремія, Леон, Елізор, Даміан, Лев, Натан, Аарон, Августин, Мартін, Марсель, Еван, Ілай, Ліам, Ісая, Сем, Яким, Ізмаїл та Лаврін.А волинські новонароджені дівчатка отримали у цьому півріччі такі рідкісні імена: Аліта, Деллі, Рут, Даяна, Отилія, Юнія, Іларія, Кейлі, Касія, Еллі, Ліна, Віолетта, Поліанна, Суламіта, Іуліанія, Наомі, Елла, Меліса, Мішель, Аліса, Ніколь, Неоніла, Аврелія, Домініка, Аїда, Роксолана, Ясенія, Євангеліна, Юліанія, Богуслава, Божена, Евелін, Ясенія, Ясміна, Саміра, Євлалія, Ноемі та Радослава.