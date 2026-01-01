Волинські спортсмени - серед найкращих на чемпіонаті України
Сьогодні, 07:32
Вихованці Володимирської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Олексія Зінкевича успішно виступили на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який відбувся 4–5 липня у Львові.
Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
За підсумками змагань Уляна Петрук здобула звання чемпіонки України у семиборстві, продемонструвавши високий рівень підготовки, витривалість та майстерність. Ще одну нагороду для громади виборов Максим Карп’юк, який став бронзовим призером у стрибках у довжину.
Вагомим досягненням став і командний результат: Володимирська ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича посіла ІІ загальнокомандне місце серед усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл України, що є свідченням системної та якісної роботи тренерського колективу.
Щиро вітаємо спортсменів із блискучими досягненнями та висловлюємо слова вдячності їхнім наставникам - Віталію та Олені Петрукам, чия професійна праця, відданість справі й підтримка допомагають виховувати чемпіонів.
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Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
За підсумками змагань Уляна Петрук здобула звання чемпіонки України у семиборстві, продемонструвавши високий рівень підготовки, витривалість та майстерність. Ще одну нагороду для громади виборов Максим Карп’юк, який став бронзовим призером у стрибках у довжину.
Вагомим досягненням став і командний результат: Володимирська ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича посіла ІІ загальнокомандне місце серед усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл України, що є свідченням системної та якісної роботи тренерського колективу.
Щиро вітаємо спортсменів із блискучими досягненнями та висловлюємо слова вдячності їхнім наставникам - Віталію та Олені Петрукам, чия професійна праця, відданість справі й підтримка допомагають виховувати чемпіонів.
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