Волинські спортсмени - серед найкращих на чемпіонаті України

Вихованці Володимирської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Олексія Зінкевича успішно виступили на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який відбувся 4–5 липня у Львові.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.За підсумками змаганьздобула звання чемпіонки України у семиборстві, продемонструвавши високий рівень підготовки, витривалість та майстерність. Ще одну нагороду для громади виборов, який став бронзовим призером у стрибках у довжину.Вагомим досягненням став і командний результат: Володимирська ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича посіла ІІ загальнокомандне місце серед усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл України, що є свідченням системної та якісної роботи тренерського колективу.Щиро вітаємо спортсменів із блискучими досягненнями та висловлюємо слова вдячності їхнім наставникам -та, чия професійна праця, відданість справі й підтримка допомагають виховувати чемпіонів.