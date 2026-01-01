ЗСУ звільнили від росіян село на Донеччині





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Новохатське Донецької області повністю очистили від російських окупантів. Операцію провели воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.



ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на ДонеччиніФото: Новохатське на Донеччині на мапі DeepState (deepstatemap.live)



За даними військових, українські захисники крок за кроком просувалися в селищі, попри опір ворога та щільне мінування.



Російських військових вибили з позицій. Вони зазнали втрат і відступили.



У 37-й бригаді подякували військовим 79-ї десантно-штурмової бригади за спільну операцію.



Нагадаємо, 3 липня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.



У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували та наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони.



Президент Володимир Зеленський також заперечив вкид Путіна, наголосивши, що за місто тривають запеклі бої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 8 липня ЗСУ повернули під контроль України Новохатське на Донеччині, попри щільне мінування та опір ворога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти.Новохатське Донецької області повністю очистили від російських окупантів. Операцію провели воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на ДонеччиніФото: Новохатське на Донеччині на мапі DeepState (deepstatemap.live)За даними військових, українські захисники крок за кроком просувалися в селищі, попри опір ворога та щільне мінування.Російських військових вибили з позицій. Вони зазнали втрат і відступили.У 37-й бригаді подякували військовим 79-ї десантно-штурмової бригади за спільну операцію.Нагадаємо, 3 липня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували та наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони.Президент Володимир Зеленський також заперечив вкид Путіна, наголосивши, що за місто тривають запеклі бої.

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