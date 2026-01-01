9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження директор фірми «Візор» Степан Чухрій.
Вітаємо його зі святом, бажаємо міцного здоров’я, миру і радості від життя.
Сьогоднішнім іменинникам – чоловікам, які носять імена Денис, Іван, Тихон та Давид, – зичимо успіхів і безмежної удачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна топтати суницю
Не варто кричати й ображати домашніх тварин
Не можна необережно поводитися з вогнем
Не варто допускати негативні думки
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Вітаємо його зі святом, бажаємо міцного здоров’я, миру і радості від життя.
Сьогоднішнім іменинникам – чоловікам, які носять імена Денис, Іван, Тихон та Давид, – зичимо успіхів і безмежної удачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна топтати суницю
Не варто кричати й ображати домашніх тварин
Не можна необережно поводитися з вогнем
Не варто допускати негативні думки
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