9 липня на Волині: гортаючи календар

Степан Чухрій.



Вітаємо його зі святом, бажаємо міцного здоров’я, миру і радості від життя.



Сьогоднішнім іменинникам – чоловікам, які носять імена Денис, Іван, Тихон та Давид, – зичимо успіхів і безмежної удачі.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна топтати суницю

Не варто кричати й ображати домашніх тварин

Не можна необережно поводитися з вогнем

Не варто допускати негативні думки



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