У одному з мікрорайонів Ковеля відключать водопостачання





Про це повідомляють на сторінці Гаряча лінія Ковельського міського голови.



"Важлива інформація для споживачів «залізничного водоканалу»

Завтра, 09.07.2026 р., з 11.00 год без води перебуватимуть усі мешканці мікрорайону Ковеля-2, яких обслуговує дільниця водопостачання та водовідведення станції Ковель АТ «Укрзалізниця». Фахівці ремонтуватимуть водонапірну башту", - йдеться у дописі.



Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частина жителів міста Ковель тимчасово залишаться без водопостачання.Про це повідомляють на сторінці Гаряча лінія Ковельського міського голови."Важлива інформація для споживачів «залізничного водоканалу»Завтра, 09.07.2026 р., з 11.00 год без води перебуватимуть усі мешканці мікрорайону Ковеля-2, яких обслуговує дільниця водопостачання та водовідведення станції Ковель АТ «Укрзалізниця». Фахівці ремонтуватимуть водонапірну башту", - йдеться у дописі.Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.

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