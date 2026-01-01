У одному з мікрорайонів Ковеля відключать водопостачання
Сьогодні, 22:04
Частина жителів міста Ковель тимчасово залишаться без водопостачання.
Про це повідомляють на сторінці Гаряча лінія Ковельського міського голови.
"Важлива інформація для споживачів «залізничного водоканалу»
Завтра, 09.07.2026 р., з 11.00 год без води перебуватимуть усі мешканці мікрорайону Ковеля-2, яких обслуговує дільниця водопостачання та водовідведення станції Ковель АТ «Укрзалізниця». Фахівці ремонтуватимуть водонапірну башту", - йдеться у дописі.
Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.
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Про це повідомляють на сторінці Гаряча лінія Ковельського міського голови.
"Важлива інформація для споживачів «залізничного водоканалу»
Завтра, 09.07.2026 р., з 11.00 год без води перебуватимуть усі мешканці мікрорайону Ковеля-2, яких обслуговує дільниця водопостачання та водовідведення станції Ковель АТ «Укрзалізниця». Фахівці ремонтуватимуть водонапірну башту", - йдеться у дописі.
Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.
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