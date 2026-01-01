У одному з мікрорайонів Ковеля відключать водопостачання

У одному з мікрорайонів Ковеля відключать водопостачання
Частина жителів міста Ковель тимчасово залишаться без водопостачання.

Про це повідомляють на сторінці Гаряча лінія Ковельського міського голови.

"Важлива інформація для споживачів «залізничного водоканалу»
Завтра, 09.07.2026 р., з 11.00 год без води перебуватимуть усі мешканці мікрорайону Ковеля-2, яких обслуговує дільниця водопостачання та водовідведення станції Ковель АТ «Укрзалізниця». Фахівці ремонтуватимуть водонапірну башту", - йдеться у дописі.

Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.

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Теги: Волинь, Ковель, водопостачання
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