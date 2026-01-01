Уряд змінив строки дії водійських посвідчень

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.Вони передбачають різні строки дії посвідчень залежно від категорії транспорту та поступове приведення українських правил у відповідність до європейських стандартів, повідомляє Головний сервісний центр МВС.Згідно з новими правилами, посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) видаватимуть на 15 років. Для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) строк дії становитиме 5 років.Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень водії легкового транспорту проходитимуть їх раз на 15 років, а водії, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, – кожні 5 років.Водночас раніше видані посвідчення залишаються чинними до закінчення строку, зазначеного в документі. Під час планового обміну повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством. Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.