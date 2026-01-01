Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 9 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 9 липня



Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 17-19°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 9 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 17-19°.

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