Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра, 9 липня, відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Остапчук Іван Володимирович (12.07.1972 року народження) загинув 2 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі східної околиці н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.Мачула Максим Ігорович (03.02.1997 року народження) загинув 4 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.О 10.10 тіло Івана Остапчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10.30 відбудеться чин похорону. Після цього — до будинку на вулиці Заньковецької, 41а. Поховають захисника на кладовищі колишнього мікрорайону Вишків.О 12.10 тіло Максима Мачули траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Винокурна, 15. Опісля до храму Всіх Святих землі Волинської, де о 13.00 відбудеться чин похорону. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.